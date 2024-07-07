Совершенствуют тактику: какие сюрпризы приготовили ВС РФ в зоне спецоперации

Южнодонецкий фронт продолжает сдвигаться под натиском наших подразделений.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал не единственным, кто на минувшей неделе публично предложил свои услуги в качестве посредника для переговоров Москвы и Киева. Новый премьер-министр Болгарии заявил, что поднимет тему переговоров на грядущем саммите НАТО.

Президент Турции на полях саммита ШОС в Астане также напомнил о Стамбульской переговорной площадке. Владимир Путин на встрече с Эрдоганом отметил, что действительно результаты переговоров 2022 года, тем более парафированные украинской делегацией, могут лечь в основу будущих договоренностей.

Главная мысль, которую Кремль постарался донести до заинтересованных в переговорах лиц, заключается в том, что Москве не нужно перемирие ради перемирия. Москва имеет все основания полагать, что передышкой Киев воспользуется для перевооружения.

Наше условие простое: «утром деньги — вечером стулья». Сначала должен быть отвод войск ВСУ с территории Донбасса и Новороссии, а затем уже переговоры. Москва больше не готова к односторонним жестам доброй воли, как было во время отхода от Киева ради того же Стамбульского соглашения.

«Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение. Довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта. Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми», — сказал Владимир Путин.

Есть и другая проблема, кроме недоверия: с кем договариваться?

Президент Зеленский потерял легитимность 21 мая, когда закончился пятилетний срок его полномочий. Осталась Верховная Рада, которая в рамках Конституции может взять на себя всю полноту власти, но и у нее сроки поджимают, 29 августа истекает срок и ее полномочий.

На Украине сейчас введено военное положение, а по закону, сроки работы Рады на это время продлеваются. Но есть один юридический нюанс, срок военного положения тоже ограничен, до 14 августа. Далее его можно продлить, но для этого нужен указ президента Украины, а он уже не легитимен, и как быть?

Выходит, полномочия Верховной Рады также заканчиваются в отмеренный ей Конституцией пятилетний срок, 29 августа. Часики тикают, осталось полтора месяца. Далее легитимной на Украине станет разве что местная власть, то есть в теории придется налаживать контакты Москвы, напрямую с отдельными главами администраций, условно Харьковской, Днепропетровской областей, с мэром Киева Кличко.

Но там введена Зеленским военная администрация. А какие у нее будут полномочия? Очень много вопросов на которые в Киеве не спешат искать ответы. Идти в Конституционный суд, чтобы разрешить эти юридические коллизии Зеленский явно не собирается, и глава Рады Стефанчук откровенно лебезит перед своим бывшим коллегой по КВН и не проявляет инициативы.

В таких условиях выходить на мирные переговоры с ним тоже, выходит, напрасный труд — разъяснил Владимир Путин журналистам.

«Обратиться к Раде, конечно, можно, но в условиях узурпации правящей верхушкой Украины — это бессмысленно, потому что большинство Рады подчинено вот этой, так называемой, правящей верхушке, о которой я сказал. Ведь она незаконно находится у власти, даже не обращается в Конституционный суд за подтверждением своих полномочий. Все полномочия должны перейти к Раде, но она эти полномочия не берет на себя, поэтому обратиться, конечно, можно. Исходя из практической ситуации, из того, что происходит в реальной жизни, это более или менее бессмысленно», — подытожил Владимир Путин.

Тем временем, на этой неделе российские ракетчики плотно поработали с военными аэродромами Украины. Во вторник, среду и четверг были нанесены результативные удары по объектам в Полтавской и Днепропетровской областях.

Наша аэроразведка поймала технику противника во время техобслуживания. Беспилотники навели на цели «Искандеры». Особенно успешным был удар по Миргороду, где единовременно были уничтожены пять и повреждены еще минимум два истребителя Су-27. А ведь аэродром более чем в сотне километров от линии фронта.

На других объектах целями стали боевой вертолет МИ-24, а также истребитель МИГ-29. Не помогло даже то, что его спрятали в ангар, а на соседней стоянке поставили макет штурмовика Су-25, чтобы сбить с толку разведку, но трюк не удался, макет не тронули.

Такое массовое истребление самолетов ВСУ заставило задуматься на Западе, а что будет с американскими истребителями F-16, которые должны дать Киеву? И c французскими Mirage, тоже как бы обещанными?

Ответ очевиден: они будут уничтожены, едва появившись на Украинских аэродромах. Конечно, их можно спрятать где-нибудь поглубже в тылу, у польской границы, но толку от такой авиаподдержки тоже будет мало.

Может, потому и не спешат западные спонсоры с поставками своих истребителей, опасаясь и таких ударов и, самое главное, таких кадров.

Российские войска постоянно совершенствуют тактику, преподнося сюрпризы противнику, причем эти ноу-хау диктуются самим ходом боевых действий. Чтобы повысить мобильность подразделений, штурмовиков пересадили на мотоциклы и квадроциклы. Такие летучие отряды дерзко прорываются прямо к окопам врага. Репортаж корреспондента «Известий» Дениса Воробьева.

Враг слышит нарастающий рев мотора, и уже через минуту наши штурмовики на бешеной скорости влетают в окоп к противнику.

Это все происходит молниеносно: перезарядка магазина прямо на ходу, бросок гранаты и продвижение дальше. ВСУ даже не успели опомниться от внезапной атаки.

Мотогруппы стали тем самым тактическим козырем во время освобождения Старомайорского на южнодонецком направлении. При такой скорости по ним сложно попасть из чего бы то не было: ни крупный калибр, ни стрелковой оружие, ни дроны не успевают.

Курс передвижения задает наша разведка. Высадка по одному или мелкими группами, враг растерян.

«План разработан, макет воссоздали, точную копию. Сначала мы провели разведку воздушную, а после этого составили макет, уже тренировали наши мотогруппы, квадроциклы», — сообщает командир взвода с позывным «Круглый».

ВСУ часто пытаются перенять тактики наших военных, только вот командир приморских штурмовиков каждый раз меняет почерк.

«Каждый раз я меняю мою тактику ведения боя, оцениваю ситуацию на месте», — уверяет командир штурмового подразделения 394 полка с позывным «Саваль».

Перед началом стрелкового боя контрбатарейная борьба: наша артиллерия выбивает НАТОвские гаубицы и польские минометы. Только одного выстрела «Малки» достаточно, чтобы разбить самые прочные укрытия ВСУ.

Тщетны оказались попытки противника ударить по бронетехнике. Наша модификация «Т-80», выдержала восемь ударов от FPV-дронов, пострадала лишь стальная обшивка и навесной каркас.

«Тралы опускаются, и они тоже гребут за собой поле», — рассказал командир танка с позывным «Жига».

С началом штурма многие солдаты ВСУ сразу сложили оружие. Пленный командир подразделения рассказывает, как попал под украинское сафари:

«Открывают двери и сразу: „Кому до 60 лет, все выходите“, все сразу по пунктам размещают. Воевать никто не хочет с вами»

Операторы БПЛА дают наводку нашим артиллеристам, как только замечают передвижение техники и живой силы ВСУ. От получения координат до выстрела нужно совсем немного времени, а при точным попаданий можно разбить даже самый защищенный опорный пункт противника.

Операция по освобождению Старомайорского длилась чуть больше получаса. Тщательная подготовка и ювелирная работа уже позволили закрепиться и удержать боевую позицию, а в 40 километрах штурмовики Забайкалья отбивают крупные опорные пункты в районе Угледара.

Высадка с БМП под прикрытием дронов и успешный захват целей. Командир штурмовой группы с позывным «Праздник» отвечает скромно: «задачу выполнили». И только спустя время рассказывает подробности, как шесть часов прикрывал отход товарищей, был ранен, но продолжал вести бой.

«После того, как израсходовал боекомплект, осталась одна граната, приготовил ее для личного самоуничтожения. Но успела подойти группа, подкрепление, в связи с чем взяли шесть единиц пленных, зачистили «опорник», — рассказал командир штурмовой группы с позывным «Праздник».

Враг слабеет, говорят бойцы, и почти не предпринимает попыток наступления. ВСУ окапываются в укрепрайонах, но это не помогает, южнодонецкий фронт продолжает сдвигаться.