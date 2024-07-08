«Завтра утром»: премьер Франции Атталь заявил о намерении подать в отставку

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 83 0

Премьер-министр Франции Атталь заявил о намерении подать в отставку

«Завтра утром»: премьер Франции Атталь заявил о намерении подать в отставку

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

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При этом политик отметил, что готов исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабинета министров.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь на фоне подведения итогов парламентских выборов в стране заявил о намерении подать в отставку. При этом он отметил, что продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

«Оставаясь верным традициям Республики и своим принципам, завтра утром я подам президенту Республики свое заявление об отставке», — сказал Атталь, его выступление транслировал телеканал BFMTV.

Он также добавил, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре парламентских выборов, но этого все же не хватило, чтобы набрать большинство мест в парламенте.

Согласно обнародованным СМИ предварительным данным, ни одной из партий не удалось получить абсолютного большинства. Однако лидером стал левый «Новый народный фронт». Второе место у коалиции сторонников Макрона «Вместе за республику». Тройку лидеров замыкает крайне правое «Национальное объединение». Одним из лидеров этой партии является Марин Ле Пен.

К слову, первый тур парламентских выборов прошел во Франции 30 июня. Партия «Национальное объединение» набрала тогда 34,2% голосов. Сторонники Марин Ле Пен заняли лидирующие позиции.

Второе место с 29,1% голосов занял левый «Новый народный фронт». Третьим местом пришлось довольствоваться коалиции действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Она набрала 21,5% голосов.

Еще до оглашения неутешительных результатов Макрон призывал к «широкому демократическому и республиканскому объединению», которое могло бы стать действенным противовесом блоку Ле Пен — об этом писали французские газеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем грозит Франции неутихающая политическая буря.

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