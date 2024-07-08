В суд поступил иск на бывшую фирму Гусейна Гасанова

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 974 0

У кого еще есть претензии к блогеру, кроме налоговой службы?

В суд поступил иск на бывшую фирму Гусейна Гасанова

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

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Исковое заявление на фирму ООО «Банда», которая раньше принадлежала блогеру Гусейну Гасанову, поступило в арбитражный суд Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, бизнесвумен Юлия Минченко требует с компании десять миллионов рублей.

Фирма занимается «деятельностью по оказанию консультационных и информационных услуг». Гасанов владел 70% компании, но потом вышел из состава учредителей. По одной из версий, именно через «Банду» блогер продавал свои курсы по «денежному мышлению».

Стоит отметить, что у Гасанова есть долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму более 153 миллионов рублей. Счета его компании, связанной с ресторанным бизнесом и доставкой еды, заблокированы. Кроме того, ФНС собирается изъять через суд два автомобиля и апартаменты блогера.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что модель Анастасия Костенко высказалась о своих проблемах с налогами.

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