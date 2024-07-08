С нетерпением ждет встречи: премьер Индии отправился в Москву на переговоры с Путиным

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Премьер Индии Моди прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Для индийского премьера это первая зарубежная поездка после переизбрания.

В Москве сегодня готовятся встречать премьер-министра Индии. Официальный визит Нарендры Моди продлится два дня. Запланированы переговоры с Владимиром Путиным, как в узком, так и расширенном форматах. По словам Дмитрия Пескова, повестка обширная, ведь наши страны связывают давнее партнерство.

Для индийского премьера это первая зарубежная поездка после переизбрания, и для визита он выбрал Москву, отметив, что с нетерпением ждет встречи со своим другом — российским президентом, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

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