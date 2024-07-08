ВС РФ нанесли ответный групповой удар по авиационным базам Украины

Украинские СМИ сегодня сообщали о взрывах в нескольких районах Незалежной, в том числе Киеве.
Фото: www.globallookpress.com / Ayal Margolin
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ», — говорится в сообщении.
В Минобороны России отметили, что цели удара были достигнуты, и все объекты поражены.
При этом добавляется, что заявления властей Украины о якобы намеренном ударе ВС РФ по гражданским объектам не соответствуют действительности. Фотографии с разрушениями, распространенные в социальных сетях, подтверждают факт повреждений от падения украинской ракеты системы противовоздушной обороны (ПВО), выпущенной в черте города.
«Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца», — подчеркнули в Минобороны России.
В понедельник, 8 июля, украинские СМИ распространили информацию о взрывах и пожаре в районе военного завода «Артем» и аэропорта Жуляны в Киеве. О ситуации позднее высказался и президент* Украины Владимир Зеленский. В частности, он заявил о взрывах в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Славянске и Краматорске.
Войска России наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве испугались побега украинцев. Недавно в Ивано-Франковской области местные из поселка Ворохта перекрыли трассу в знак протеста против установки блокпоста боевиками.
- 8 июл
- В Белом доме ответили на вопрос об отмене ограничений на удары ВСУ вглубь России
- 8 июл
- «Движемся спокойно»: российские бойцы рассказали о новейших системах РЭБ в зоне СВО
- 8 июл
- Боевики ВСУ применили снаряд с синильной кислотой по Белгородской области
- 8 июл
- Армия РФ уничтожила три установки HIMARS и обслуживавших их иностранных специалистов
- 8 июл
- «Не одобряем»: Нидерланды закатили истерику из-за реакции России на отправку F-16 ВСУ
- 8 июл
- Точное попадание: расчет БПЛА уничтожил американский Hummer на южнодонецком направлении
- 8 июл
- «Тосочка» разбила опорный пункт ВСУ под Угледаром. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 июл
- Российские гаубицы громят минометные расчеты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 июл
- «Бандеровские тролли»: мэр Моршанска объяснил свои слова о погибшем на СВО бойце
- 7 июл
- Несмотря на санкции: сколько компаний из США продолжают вести бизнес в России
Читайте также
64%
0.04 95.66
0.09
Нашли ошибку?