ВС РФ нанесли ответный групповой удар по авиационным базам Украины

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ», — говорится в сообщении.

В Минобороны России отметили, что цели удара были достигнуты, и все объекты поражены.

При этом добавляется, что заявления властей Украины о якобы намеренном ударе ВС РФ по гражданским объектам не соответствуют действительности. Фотографии с разрушениями, распространенные в социальных сетях, подтверждают факт повреждений от падения украинской ракеты системы противовоздушной обороны (ПВО), выпущенной в черте города.

«Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца», — подчеркнули в Минобороны России.

В понедельник, 8 июля, украинские СМИ распространили информацию о взрывах и пожаре в районе военного завода «Артем» и аэропорта Жуляны в Киеве. О ситуации позднее высказался и президент* Украины Владимир Зеленский. В частности, он заявил о взрывах в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Славянске и Краматорске.

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Войска России наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве испугались побега украинцев. Недавно в Ивано-Франковской области местные из поселка Ворохта перекрыли трассу в знак протеста против установки блокпоста боевиками.