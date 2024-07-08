В России начнут штрафовать за неправильное содержание домашних животных

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Евгения Романова
Евгения Романова 109 0

Комитет Думы одобрил проект о штрафах за нарушение правил содержания питомцев

В России начнут штрафовать за неправильное содержание домашних животных

Фото: www.globallookpress.com / Friso Gentsch

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Мера будет действовать при нарушениях содержания питомца в квартире и правил выгула.

Комитет Государственной думы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом сообщается на сайте ГД.

Законопроект внесла Московская областная дума в декабре 2021 года. Мерой предлагается дополнить Кодекс России об административных правонарушениях. Согласно документу, несоблюдение требований к содержанию питомцев влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере до 1,5 тысячи рублей, а на индивидуальных предпринимателей — до пяти тысяч рублей. За повторное предлагаются такие суммы: для граждан до трех тысяч рублей, для ИП — до десяти тысяч рублей.

Рассматривать соответствующие административные дела и составлять протоколы по ним будут должностные лица органов исполнительной власти, осуществляющих региональный государственный контроль в области обращения с животными.

Указывается, что состав затронет в том числе нарушение требований к содержанию домашних животных в многоквартирных домах, правила выгула питомцев, в том числе потенциально опасных собак, а также использование любимцев в коммерческих целях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РЖД обяжет проводников внимательнее относиться к животным. После зимнего инцидента со смертью кота Твикса компания пересмотрела свою политику.

Новые правила обяжут хозяев покупать персональный билет для каждого питомца. В нем будет указываться кличка и вид животного. Это сделано в целях помочь проводнику идентифицировать пушистика, если хозяин по каким-то причинам его потерял или бросил.

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