Саграда, Бранимир и группа 25/17 приехали в расположение «Эспаньолы»

В Мариуполе высадился рэп-десант: сразу несколько известных исполнителей выступили в расположении ставшей уже легендарной бригады «Эспаньола». Ее бойцы были в числе тех, кто освобождал город от националистов.

Музыканты привезли новые песни, многие из которых были написаны под впечатлением от подвигов добровольцев. Корреспондент «Известий» Сергей Хадаров оказался в числе зрителей необычного концерта.

Уже из окна автомобиля видно, как преобразился город-порт за два относительно спокойных года. В Мариуполе Сограда, Бранимир и группа 25/17 в гостях у легендарной бригады «Эспаньола». Бойцы везут рэп-делегацию на Азовсталь.

Кругом руины, колоссальные разрушения. Завод напоминает город-призрак. Штурм Азовстали длился два с половиной месяца. И, убегая отсюда, ВСУ бросали все, включая технику, которая была элементом заграждения.

В траве и под завалами могут оставаться мины и неразорвавшиеся снаряды. Обезвредят все еще не скоро. Азовсталь — это 11 квадратных километров неприступных укреплений и подземных ходов. Масштабы поражают.

«Как городок небольшой. Даже не очень маленький. Ну я в таком вырос по площади, там 35 тысяч жителей было», — говорит бас-гитарист группы 25/17 Богдан Солодовник.

Чтобы обойти Азовсталь от и до, не хватит и целого дня. Бригада Эспаньола — одни из тех, кто освобождали и зачищали здесь каждый метр. Боец с позывным «Ярый» рассказывает о зверствах неонацистов.

«Когда заходили, в бункерах Азовстали очень много казненных. Руки за спиной скотчем связанны. Он так и лежали. Прямо в затылок стреляли», — говорит боец «Эспальнолы» с позывным «Ярый».

Учитывая, что бойцы «Эспаньолы» — это футбольные фанаты, площадка для концерта выбрана с символизмом. На стадионе появляется одна из фишек бригады — мотобайкеры.

Концерт проходит при естественном освещении. В этом помогает огромный костер, который разожгли в самом центре стадиона.

Футбольные хулиганы оставили межклубную вражду в прошлом и сражаются бок о бок. В бригаде есть даже бывший профессиональный футболист. Андрей Соломатин защищал честь страны на Чемпионате мира по футболу в 2002-м, теперь делает это в составе «Эспаньолы».

«Я думаю, это больше, чем семья. Наш девиз «Один за всех и все за одного — это не простые слова. Здесь собраны ребята, для кого честь цветов, честь флага — это тоже не пустые слова», — говорит Андрей Соломатин.

«Лично мне эта тематика очень близка по определенным причинам. Плюс сама бригада упоминается в одной из моих песен. И мне приятно, что я непосредственно с этой песней смогу выступить непосредственно для бойцов», — говорит рэп-исполнитель Артем Сограда.

Для рэпера Сограда это далеко не первое выступление перед бойцами. Он ездил на передовую еще до того, как это стало мейнстримом. Поддерживает воинов с 2014-го.

Пожалуй, это — один из самых необычных, но таких важных концертов, которые организовывали «Известия». Идея, благодаря которой встреча рэп-исполнителей и бойцов «Эспаньолы» стала возможна, принадлежит генеральному директору Владимиру Тюлину.

«Конечно, для нас это праздник. И мы понимаем, что для них сюда приехать сложно. Это, казалось бы: „Да, я в теме, приеду…“. Ребят, тут бомбят. Тут также летает, также взрывается. И мы очень благодарны ребятам за то, что они для нас делают», — говорит боец «Эспальнолы», медик штурмовой группы с позывным «Валькирия».

Для бойцов звучат не только современные хиты, но и песни времен Великой Отечественной войны. «Темная ночь» в исполнении Бранимира приобретает новое звучание.

Артисты, да еще и в окружении нескольких сотен бойцов «Эспаньолы», — лакомая цель для ВСУ. Безопасность на стадионе обеспечивают системы РЭБ.

Хиты группы 25\17 многие бойцы знают наизусть. Команда привезла сюда очень разный репертуар — это и глубокомысленные, местами тяжелые стихи, и ставшая хитовой лирика.

В какой-то момент футбольные хулиганы не могут сдержать эмоций и зажигают фаеры, как это принято у фанатов.

«Это на самом деле очень важно и нужно, чтобы ребята перед тем, как убывают на ОБС, чтобы была у них поддержка. Что они знают, что их все ждут. Все гордятся ими. Что и тыл есть который помогает фронту», — говорит Александр Герман.

Бойцы «Эспаньолы» продолжают свою работу на самых опасных участках фронта. В планах еще много работы. Выполнять задачи им помогает не только единство, но и поддержка тех, кому не безразлична будущая Победа.