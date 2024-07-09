Яна Троянова* внесена в список террористов и экстремистов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 42 0

Несколько недель назад прокуратура направила в СК материалы для возбуждения дела против актрисы.

Яна Троянова* внесена в список террористов и экстремистов

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Актриса Яна Троянова* внесена в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Троянова неоднократно публично оскорбляла соотечественников, называя их «русскоязычными заложниками».

Ранее прокуратура Москвы направила в центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ материалы для возбуждения уголовного дела против актрисы по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Звезде сериала «Ольга» может грозить от трех до шести лет тюремного заключения.

Прежде один из представителей либерального сообщества был также уличен в поддержке экстремистских действий. Речь идет о соратнике Алексея Навального** — Леониде Волкове*. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа в Российской Федерации.

* — признаны иноагентами, экстремистами и террористами в РФ.

** — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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