Актриса Яна Троянова* внесена в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Троянова неоднократно публично оскорбляла соотечественников, называя их «русскоязычными заложниками».

Ранее прокуратура Москвы направила в центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ материалы для возбуждения уголовного дела против актрисы по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Звезде сериала «Ольга» может грозить от трех до шести лет тюремного заключения.

Прежде один из представителей либерального сообщества был также уличен в поддержке экстремистских действий. Речь идет о соратнике Алексея Навального** — Леониде Волкове*. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа в Российской Федерации.

* — признаны иноагентами, экстремистами и террористами в РФ.

** — внесен в перечень террористов и экстремистов.