Суд продлил арест врачам клиники Хайдарова, причастным к смерти пациента

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Хирургов скандально известной клиники «Ай Кью Пластик» задержали в середине мая.

Фото, видео: Софья Сандурская / ТАСС; Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы; 5-tv.ru

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Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста врачам столичной клиники «Ай Кью Пластик» Илье Елагину и Тамерлану Кадзаеву. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Суд продлил обвиняемым срок содержания под домашним арестом на один месяц 14 суток, то есть до 28 августа 2024 года, сохранив установленные ранее запреты», — говорится в сообщении.

Двух пластических хирургов скандально известной клиники Тимура Хайдарова «Ай Кью Пластик» задержали в середине мая. Врачей подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших за собой смерть.

По данным следствия, 16 февраля 2024 года в медицинском учреждении провели пластическую операцию, после которой пациенту стало плохо. Повторное вмешательство привело к тому, что мужчина впал в кому и вскоре скончался.

Сейчас в отношении задержанных — 45-летнего заведующего хирургическим отделением и 28-летнего врача-хирурга — проводятся необходимые следственные действия.

В самой клинике был проведен обыск, после которого Арбитражный суд Москвы принял решение о приостановке деятельности «Ай Кью Пластик» на 90 суток.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему звездный пластический хирург Тимур Хайдаров закрыл свою компанию «Русская медицина».

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