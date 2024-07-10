Тело пропавшего альпиниста нашли спустя 22 года в горах Перу

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Путешественник потерялся во время схода лавины и долгие годы числился пропавшим без вести.

Тело пропавшего альпиниста нашли спустя 22 года в горах Перу

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Останки американского альпиниста обнаружили в горах Перу через 22 года после того, как он пропал без вести. Об этом сообщает BBC.

В публикации говорится, что мумифицированное тело Уильяма Стэмпфла нашли в результате таяния льда. Мужчину опознали по найденному в его вещах паспорту. Отмечается, что тело альпиниста, а также его одежда и обувь сохранились под перуанским льдом.

По данным издания, 59-летний Стэмпфл в июне 2002 года вместе с двумя другими альпинистами отправился в 19-дневную экспедицию из Калифорнии к самой высокой перуанской вершине Уараскан. Однако 24 июня 2002 года во время восхождения на гору путешественников накрыла лавина, после которой Стэмпфла не нашли и признали пропавшим без вести.

Также сообщается, что американский альпинист — как минимум третий человек, найденный в этом регионе мертвым в текущем году. В прошлом месяце здесь обнаружили тело итальянского альпиниста, а в мае, спустя почти месяц после исчезновения, — тело путешественника из Израиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в горах Кабардино-Балкарии в результате удара молнии погиб альпинист.

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