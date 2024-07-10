Сборная Испании обыграла Францию и стала первым финалистом Евро-2024. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу испанской команды.

Первый гол в свои ворота получили испанцы. Его на восьмой минуте забил Коло-Муани. Но затем два гола пропустили французы — на 21 и 25 минуте. Выход в финал Евро-2024 сборной Испании обеспечили Ламина Ямаля и Дани Ольмо.

Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро. Ему только 16 лет.

Второй финалист будет определен по итогу матча между сборными Англии и Нидерландов. Он состоится сегодня, 10 июля.