Водная охота: транспортная полиция провела рейд в Санкт-Петербурге

Необычную охоту сегодня можно было наблюдать в Санкт-Петербурге. На Неве ловили тех, кто решил заработать деньги, пренебрегая жизнью и здоровьем людей. Речь о владельцах небольших яхт и лодок, которые катают туристов и горожан.

В летнее время это — крайне прибыльный бизнес. И в погоне за деньгами многие забывают о самом важном. Подробности рассказала корреспондент «Известий» Надежда Одинцова.

Акватория Невы в Петербурге. Сотрудники транспортной полиции бороздят водные просторы. У судовладельцев проверяют наличие удостоверения на управление маломерным судном, техосмотр и наличие спасательных жилетов, которых должно быть столько же, сколько и людей на борту.

Небольшое судно с тремя пассажирами. Сигнальные огни, документы — все есть, кроме сертификата на спасательные жилеты. Это — нарушение.

Капитан другого катера неуверенно признается, что и у него соблюдены не все правила — нет спасательного круга и сигнальных ракет.

Дальше — предупреждение, протокол и штраф.

«Основными нарушениями являются нарушение правил плавания и эксплуатации судов. К нарушениям правил плавания можно отнести скоростной режим, то есть судоводители превышают скорость, бывает, мы их предупреждаем, чтобы они скорость сбавили, потому что это влияет на безопасность плавания. Другие судоводители могут не среагировать на ту скорость, с которой могут они идти», — объясняет замначальника полиции линейного отдела МВД на водном транспорте Вячеслав Куленков.

Предотвратить гибель людей — главная цель таких рейдов.

Как раз сегодня вынесли приговор по громкому делу о крушении яхты «Карвер-41». Капитан получил год лишения свободы за то, что оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Одного из восьми пассажиров спасти не удалось. У яхты была неисправна выхлопная система, спасательных жилетов на борту не хватало.

Предположительно, именно отсутствие жилетов минувшей ночью привело к трагическим последствиям на реке Амур в Хабаровске. Во время прогулки капитан небольшого катера, по предварительной информации, попытался сделать крутой вираж, из-за чего судно накренилось и опрокинулось. На борту было пять человек, но выплыть на берег смогли только двое. Спасатели нашли тело одной женщины.

Это одно из базовых правил безопасности на водном транспорте — не снимать спасательные жилеты. При посадке и высадке не вставать на сиденья. Не выставлять руки за борт во время движения и тем более не нырять в воду. И никакого перегруза!