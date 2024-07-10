Французская ракета Ariane 6 была замечена в небе над Москвой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 388 0

Французская ракета-носитель Ariane 6 пролетела над Россией и Белоруссией

Французская ракета Ariane 6 была замечена в небе над Москвой

Фото: Из открытых источников

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Россияне приняли объект за НЛО или зловещее предзнаменование.

В небе над Россией и Белоруссией была замечена европейская ракета-носитель Ariane 6, запуск которой состоялся накануне во французской Гвиане. Пользователи социальных сетей публикуют фото космического аппарата в личных блогах. В частности, ракету видели из Москвы.

Жители сразу нескольких регионов увидели странное свечение в небе. Его можно было принять за необычное явление, НЛО, а кто-то даже посчитал его зловещим предзнаменованием.

Ввод в эксплуатацию Ariane 6 несколько раз переносился. Однако 9 июня ракета стартовала с космодрома Куру в Гвиане.

Ранее 5-tv.ru писал, что «живой Нострадамус» предрек трагичные события землянам.

Французская ракета Ariane 6 была замечена в небе над Москвой

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Фото: Из открытых источников

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Фото: Из открытых источников

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Фото: Из открытых источников

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Фото: Из открытых источников

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