Друзья человека: какие эмоции могут испытывать животные

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 24 0

Ветеринар Марина Онуфриенко заявила, что собаки не испытывают стыд

Друзья человека: какие эмоции могут испытывать животные

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Собака не может расплакаться из-за обиды. О чем на самом деле говорят проступившие слезы?

Собаки могут испытывать базовые эмоции. Об этом доктор ветеринарных наук Марина Онуфриенко заявила изданию Газета.ру

Специалист отметила, что люди излишне «очеловечивают» четвероногих товарищей из-за чрезмерной любви. То, что хозяева принимают за проявление чувств, на самом деле может оказаться совсем иным.

Например, собаки не умеют плакать. Слезоотделение говорит о банальной аллергии или проявлении других болезней.

Питомцы способны проявлять только четыре базовых эмоций: злость, радость, волнение и тревогу.

«Тревогу и страх питомцы показывают через поджатый хвост, слегка опущенную голову, неуверенные движения. Внимательный взгляд и напряженность свидетельствуют о настороженности и недоверии, а если это сопровождается рычанием и лаем — о злости», — рассказала Марина Онуфриенко.

Эксперт заключила, что сформировать нужное поведение и достичь взаимопонимания с питомцем можно, показывая ему свои эмоции и подкрепляя ее положительные действия лаской и лакомством.

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Друзья человека: какие эмоции могут испытывать животные

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