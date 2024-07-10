Под прямыми лучами: что нельзя делать при солнечных ожогах

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 28 0

Дерматолог Абалухова: кефир и масло могут привести к инфицированию ожога

Под прямыми лучами: что нельзя делать при солнечных ожогах

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Какие действия могут привести к серьезным и даже опасным последствиям?

При солнечных ожогах ни в коем случае нельзя сдирать корочки и самостоятельно прокалывать волдыри. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-дерматолог Елизавета Абалухова.

Также, по ее словам, при солнечных ожогах не стоит пользоваться мочалкой и скрабом, чтобы не травмировать кожу и не спровоцировать присоединение вторичной инфекции.

Запрещается использовать все, что содержит спирт: духи, антисептики, спиртовые травяные настойки, так как это сушит и так поврежденную кожу.

«Кроме того, не стоит находиться под прямыми солнечными лучами после получения ожога в течение всего периода реабилитации. Старайтесь надевать просторную одежду из тонких натуральных светлых тканей, чтобы места ожога не соприкасались с солнцем», — добавила врач.

Народные средства тоже не рекомендуются к использованию. В пищевых продуктах могут быть бактерии, которые приведут к инфицированию поврежденных участков. Сметана, кефир или масло и вовсе создают пленку на коже. Все это приводит к повышению температуры в месте ожога.

Прикладывать лед к месту раны категорически не рекомендуется, так как это может вызвать спазм сосудов и привести к частичной некротизации эпидермиса.

«Не стоит носить облегающую, синтетическую или одежду из грубых тканей, чтобы лишний раз не травмировать кожу. Все эти действия значительно удлиняют процесс реабилитации», — сказала специалист.

Вместо этого лучше носить закрытую светлую свободную одежду из натуральных тканей и головные уборы.

Специалист порекомендовала избегать прямых солнечных лучей с 11 до 16 часов и пользоваться SPF-кремы с фактором защиты 30 и выше.

Наносить подобное средство лучше за 20 минут до выхода из дома, а обновлять его стоит каждый два или четыре часа. Если же вы используете в своем уходе кислоты или ретинол, то SPF-средство для вас обязательно.

Ранее 5-tv.ru писал, может ли жара спровоцировать онкологию.

+25° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
88.00
-0.17 95.34
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:47
«Да, скрываю»: Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о третьей беременности
17:31
Водная охота: транспортная полиция провела рейд в Санкт-Петербурге
17:22
Бегут от нацистского режима: в Чечне рассказали, как боевики ВСУ сдаются в плен
17:15
Больше не одиноки? Ученые нашли новую потенциально обитаемую планету
16:43
В России начнут выпускать детали для самолетов Airbus и Boeing
16:38
«Больше шансов»: Орбан назвал возможные сроки переговоров России и Украины

Сейчас читают

Битва двух титанов: кто лучше за последний год— Месси или Роналду
В Азии окончательно сформировался новый трёхсторонний союз
«Вклад генетики»: может ли группа крови влиять на характер человека
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака