«Да, скрываю»: Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о третьей беременности

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 269 0

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла слухи о третьей беременности

«Да, скрываю»: Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о третьей беременности

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Подозрения о ее «интересном положении» появились у поклонников пары. В чем пришлось признаться молодой жене Евгения Петросяна?

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова честно прокомментировала слухи о своей третьей беременности. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на личный блог звезды в социальных сетях.

Сейчас знаменитости вместе с детьми отдыхают в Санкт-Петербурге. Как призналась Татьяна, их с Евгением сын очень долго ждал этой поездки. Маленький Ваган отправился в свое первое путешествие по рекам и каналам Северной столицы.

Брухунова не перестает выкладывать новые фото в блоге. Разглядывая снимки, поклонники пары отметили, что ее живот немного округлился. Публика предположила, что изменения в фигуре могут говорить о новой беременности. Тем более, свое «интересное положение» Брухунова не афишировала и раньше, когда носила сына и дочь.

 

ОписаниеТатьяна Брухунова честно прокомментировала слухи о третьей беременности. Instagram* / bruhunova

Однако в этот раз знаменитость поспешила разочаровать поклонников: пополнения в семье они не ждут. Оказывается, дело в том, что жена Петросяна столкнулась с проблемами при похудении и у нее пока не получается сбросить вес после родов.

«Да, скрываю… Плюс 15 килограммов после рождения дочери!» — призналась Брухунова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова пожаловалась на трудности материнства.

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