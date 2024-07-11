Горячая тема: в МЧС дали неблагоприятные прогнозы по лесным пожарам

О том, как идет борьба с природными пожарами — Владимир Путин сегодня поинтересовался у главы МЧС, едва начав совещание с правительством. Президент уделил особое внимание помощи и поддержке людей, которых коснулись удары стихи.

Впрочем, говорили и о других важных темах. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков — подробнее.

Совещание президент начинает с самой горячей темы последних недель — рекордных лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Пылает уже более одного миллиона гектаров. Саха, Якутия, Забайкальский край — из 500 очагов локализовать удалось лишь 62, и в ближайшее время ситуация не изменится.

«Прогноз остается неблагоприятный, в ряде субъектов установилась сухая жаркая погода, сохраняется высокий класс пожарной опасности. Всего в тушении лесных пожаров задействовано свыше шести тысяч человек, 700 единиц техники и 50 воздушных судов», — доложил глава МЧС Александр Куренков.

Аномальная жара и грозы запустили пожароопасный сезон на месяц раньше обычного. Это лето может стать самым горячим за тридцать лет. Температура на кромке огня в Забайкалье плюс 50. Авиалесоохрана работает в экстремальных условиях. Главная задача — защитить жилые дома и объекты экономики. По поручению президента РФ Владимира Путина регионам на эти цели направят дополнительные средства.

«Мы до 15 июля подбиваем все сальдо — у нас примерно в деньгах это 1,5 миллиарда, которые мы должны довести до регионов», — отчитался глава Минприроды Александр Козлов.

«То есть по финансам все договоренности состоялись, и здесь никаких проблем вы сейчас не видите, да?» — поинтересовался Путин.

«С Антоном Германовичем все проговорено, Михаилу Владимировичу будет подготовлено в ближайшую неделю на подпись и для утверждения», — ответил Козлов.

Леса начали гореть даже там, где раньше огонь был редкостью. В 23 регионах инфраструктура оказалась попросту не готова к эффективной борьбе со стихией. Министр природных ресурсов докладывает Путину: уже в следующем году ситуацию выправят.

«У нас таких регионов 23, и увеличили площади пожаротушения на 211 млн гектаров. Мы встречались с Антоном Германовичем Силуановым. О чем мы договорились? Мы договорились о том, что стоимость всех 23 регионов в деньгах — 10 млрд дополнительно», — рассказал Козлов.

Пока на Дальнем Востоке хозяйничает огонь, Урал и Сибирь продолжают восстанавливаться от разгула весенних паводков. С начала года оказались затоплены 29 тысяч жилых и 16 тысяч дачных домов. Обработаны уже почти 100 процентов обращений от пострадавших, общий объем выплат составил 11 миллиардов рублей. Но Путина интересует, что с жильем.

«Ирек Иванович, восстановим мы к холодам жилые помещения?» — поинтересовался президент у министра строительства Ирека Файзуллина.

«Построим квартиры в Орске и индивидуальное жилье, и будем контролировать дома, которые люди взялись сами строить. Люди выбирают свой график и территории, а регион будет компенсировать аренду квартир, так как сейчас это и производится по этим территориям», — ответил министр.

«Все, понял. Прошу, внимательно следите, пожалуйста, за тем, что там происходит, и сопровождайте это административно обязательно», — акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин.

Еще одна ключевая тема совещания — развитие пограничных пунктов пропуска. Сегодня на рубежах России 317 транспортных коридоров, каждый из которых, по сути, — крупный логистический и торговый узел. От их удобства и пропускной способности зависит уровень товарооборота, комфорт туристов, и в конечном счете — экономические показатели.

«К 2030 году мы планируем завершить модернизацию всех 87 приоритетных пунктов пропуска и довести показатель нормативного состояния до 85% на всех пунктах пропуска. На особом контроле — ваше поручение, Владимир Владимирович, по сокращению времени осмотра грузового транспорта до десяти минут на автомобильных пунктах пропуска. В настоящее время осмотр транспортного средства усредненно занимает примерно 38 минут. Задача поставлена вами сложная, комплексная. Но выполнимая, и мы, безусловно, ее решим», — отметил министр транспорта России Виталий Савельев.

Транспортное сообщение с Грузией на пункте пропуска Верхний Ларс уже увеличилось вдвое: количество полос для проезда там выросло с 15 до 39. В три раза повысились показатели на границе с Азербайджаном. Завершилось строительство нового и реконструкция действующего пунктов на российско-китайской границе. А вот один из крупнейших переходов на границе с Казахстаном в Челябинской области еще только предстоит модернизировать.

В планах — строительство 29 новых зданий и обустройство тридцати двух полос движения. После реконструкции здесь смогут пропускать до четырех тысяч автомобилей в сутки. На всех пунктах заработают и новейшие цифровые сервисы. Электронная очередь, оперативное информирование и мониторинг также сократят время прохождения границы.