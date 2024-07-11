Угрозу можно придумать: в НАТО заявили о дальнейшем продвижении на Восток

НАТО собирается расширить свою деятельность по всему восточному флангу. На саммите в Вашингтоне альянс опубликовал итоговую декларацию, в которой ясно сказано: они усилят свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом «поддержки мира» в этих регионах.

Также альянс заявил о планах расширения в Черном море и на восточных Балканах. А еще — о совместном освоении космического пространства.

Отдельный пункт — поддержка Украины. Уже в следующем году при НАТО заработает так называемый центр помощи Киеву. Заявлено, что он поможет преодолеть барьеры, которые сейчас мешают странам-участницам альянса передавать Украине больше вооружений.

При этом генсек НАТО добавил, что все эти шаги не делают альянс стороной конфликта. А еще подчеркнул, что Украину туда пока никто принимать не собирается. Корреспондент «Известий» Николай Мастеров внимательно выслушал речи чиновников.

Вооруженная охрана, заборы, тяжелая военная техника — столица США сейчас больше напоминает крепость на осадном положении.

В центр Вашингтона на время саммита сейчас могут попасть только его участники либо персонал. Но даже их пропускают по особым пропускам, которые нужно предъявить на одном из КПП. Власти боятся не то провокаций, не то шпионов.

А улицы как будто вымерли. Свой юбилей в НАТО, похоже, решили отметить тихо. Куда громче — заявления евроатлантических чиновников. Но что стоит за некоторыми из них, до сих пор никто толком понять не может.

Вот, например, пункт в итоговой декларации о «необратимости» вступления Украины в НАТО. Что больше созвучно невероятности. Все как всегда — никаких конкретных сроков, только пространные условия. Из выступления пока еще генсека Столтенберга совершенно очевидно лишь одно: воевать до последнего украинца — теперь точно вполне конкретный план западных политиков.

«Мы делаем это не потому, что хотим продлить войну, а потому, что хотим закончить ее как можно скорее. Чем надежнее и продолжительнее будет наша поддержка, тем быстрее закончится война», — заявил Столтенберг.

И дело не только в поставках оружия. В Германии развернут новый полигон для подготовки украинских солдат. Направят целый батальон инструкторов. При этом Столтенберг лицемерно заявляет — это все еще не участие НАТО в конфликте.

Масло в его огонь подливает Польша. Там, кажется, решили легализовать отлов украинских беженцев и отправку их на фронт.

«Мы начинаем подготовку первой украинской бригады, которая состоит из добровольцев, проживающих в Польше. У нас проживают около одного миллиона украинцев обоих полов. Несколько тысяч из них уже записались на службу, однако многие в то же время говорят, что боятся быть брошенными на фронт без должной подготовки и экипировки», — сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Новый британский премьер дает понять: лица в их правительстве могут меняться сколько угодно. Цель — нанести России стратегическое поражение — остается единой для всех. И, хотя отвечая на вопрос об ударах их высокоточными ракетами по нашей территории, пытается вилять, все понятно между строк.

Он «забыл» упомянуть, что удар по севастопольскому пляжу производился под полным контролем наводчиков НАТО. И во всем этом «стройном хоре ястребов войны» уже не услышать робкие голоса тех, кто действительно за мир.

«Украина не смогла добиться успеха на поле боя. И когда мы спрашиваем, какое же окончательное количество оружия должно быть поставлено, чтобы переломить ситуацию и сделать Украину в лучшей форме с точки зрения поля боя, никто не может дать ответ. И мы должны поощрять начало переговоров, что дает надежду на мирное соглашение, которое может обеспечить прочный и справедливый мир в регионе», — подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Но о мире, судя по всему, не идет и речи. Вместо хотя бы видимости вступить в переговоры — главный план о расширении на Восток. Документ, принятый по итогам встречи, четко декларирует: альянс собирается развернуть масштабную деятельность в Черном море, на Восточных Балканах. А еще в намерен усилить присутствие в Африке.

И в этом смысле совсем уж лицемерно звучат заявления об угрозах для НАТО со стороны России и Китая. Видимо, руководствуются своим же старым принципом: если угрозы нет, то ее точно стоит придумать.