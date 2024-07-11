Голова болеть не будет: какие фрукты и ягоды могут помочь справиться с похмельем

Порой веселое застолье приводит к неприятным последствиям по утрам.

Обычные фрукты могут справиться с симптомами похмелья, повысив уровень глюкозы в организме и сократив количество спиртного в крови. Лучше всего с этим справятся арбузы, виноград или бананы. Об этом диетолог Ронда Патрик рассказала британскому изданию Еxpress.

Натуральный сахар содержится во всех фруктах и смягчает потенциальное постинтоксикационное состояние, возникающее из-за употребления алкоголя.

Специалист привела в пример исследование, согласно результатам которого спиртное благодаря фруктозе выводится из организма почти на 50% быстрее.

Дело в том, что сахар помогает повысить уровень электролитов после веселого застолья. Однако для ощутимого результата необходимо съесть достаточное количество фруктов перед тем, как пить алкоголь.

Стоит рассчитывать около одного грамма фруктозы на один килограмм массы тела. Так, при весе в 80 килограммов следует съесть несколько бананов или горсть винограда.

Примечательно, что покупной в магазине фруктовый сок такого же действия не окажет, так как при изготовлении высвобождается сахар, а не фруктоза. Он вреднее и усваивается намного быстрее.

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