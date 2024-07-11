Ответ найдется: в МИД России отреагировали на планы США по дальнобойному оружию в Германии

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США хотят разместить в Германии дальнобойное оружие, включая ракеты «Томагавк»

Фото, видео: www.globallookpress.com / © US Navy; 5-tv.ru

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Штаты впервые с 1980-х объявили о планах постоянного размещения наземных ракет в Европе.

Пустой тратой денег назвали в нашем внешнеполитическом ведомстве планы Вашингтона перебросить в Европу дальнобойное оружие. Как заявили в Пентагоне, американские ракеты «Томагавк» и другие системы разместят в Германии. По мнению замглавы МИД Сергея Рябкова, Москва уже готова к подобным агрессивным действиям со стороны запада.

«Ответ у нас найдется. Нас не заставят этими приемами ни разоружаться в ущерб себе, как это было в своем время, когда НАТО приняло так называемое нулевое решение, не заставит нас втянуться в дорогостоящую гонку вооружений. Все, что нам нужно, уже создано», — ответил на это Рябков.

В Пентагоне пояснили, что развертывание начнется в 2026 году. Штаты впервые с 1980-х объявили о планах постоянного размещения в Германии наземных ракет. И это при том, что ранее наша страна предупреждала — если Вашингтон разместит где-либо подобное вооружение, Россия откажется от своего добровольного моратория на развертывание подобных комплексов.

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Ответ найдется: в МИД России отреагировали на планы США по дальнобойному оружию в Германии

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