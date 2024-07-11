«Дружба и взаимопонимание»: Матвиенко об отношениях России и Танзании

Председатель Совета Федерации встретилась с главой Межпарламентского союза Тулией Эксон.

В современном мире недопустимо создание препятствий в работе парламентариев и применение в одностороннем порядке санкций против них. Об этом сегодня заявила Валентина Матвиенко на полях форума БРИКС в Петербурге.

Спикер Совета Федерации встретилась с главой Межпарламентского союза Тулией Эксон. Отдельно она отметила развитие отношений России и Танзании, и позицию африканской стороны по украинскому вопросу.

«Наши народы традиционно связывают дружба, взаимопонимание, эти отношения проверены временем. Мы высоко ценим, что Танзания, несмотря на давление со стороны коллективного Запада, занимает взвешенную позицию по основным региональным, международным проблемам, по украинской проблематике», — отметила Валентина Матвиенко.

В пленарном заседании парламентского форума БРИКС принял участие Владимир Путин. Представители 16 государств собрались в Таврическом дворце. Среди тем, которые обсудили, — расширение сотрудничества внутри объединения, а также представление интересов БРИКС на международных площадках. Все наработки лягут в основу повестки большого саммита, который пройдет в октябре в Казани.