Хуже и быть не могло: оговорка Байдена о Путине вызвала шквал гнева на Западе

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 656 0

Путаница Байдена в фамилиях лидеров Украины и РФ вызвала волну негодования

Хуже и быть не могло: оговорка Байдена о Путине вызвала шквал гнева на Западе

Фото: Reuters / Leah Millis

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Ошибка может стать фатальной для предвыборной компании американского президента.

Путаница президента США Джо Байдена в фамилиях лидеров Украины и РФ на саммите НАТО вызвала волну негодования.

Западные СМИ моментально отреагировали на ошибку лидера страны. В его адрес посыпался шквал негодования. Многие журналисты поставили под сомнение дееспособность Байдена. Его очередная оговорка может стать последней и разрушить полностью предвыборную компанию.

The Guardian заявил о том, что произошедшее вызывает большой вопрос в возможности дальнейшего участия Джо Байдена в предвыборной гонке.

«Худшего начала для мероприятия НАТО у президента Байдена быть не могло. Острота его ума находится под микроскопом», — пишет издание TMZ.

Некоторые издания описывали ситуацию изнутри. В момент очередной оговорки лидера США зал замер. Из большого количества присутствующих людей начали хлопать немногие.

New York Post доложил о том, что Байден, после того, как понял, что натворил, стал читать с телесуфлера (Специальный экран, на котором транслируется заранее написанный текст — Прим. ред.) для избежания повторения ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что унижения не помогли Зеленскому получить желаемую поддержку на саммите НАТО.

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