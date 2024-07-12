Мгновенная ликвидация: на Западе признали мощь российских комплексов «Искандер»

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 70 0

MWM: Российские комплексы «Искандер» доказали свою эффективность в зоне СВО Чит

Мгновенная ликвидация: на Западе признали мощь российских комплексов «Искандер»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Пресс-служба Балтийского флота ВМФ РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Не прошло и недели, как отечественный ОТРК уничтожил две установки ЗРК Patriot под Одессой.

Российский расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» раз за разом показывает свою мощь в зоне спецоперации, как признали в американском издании Military Watch Magazine.

Журналисты СМИ вспомнили, как 7 июля ОТРК «Искандер» уничтожил две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Одесской области. Обозреватели отметили, что армия России успешно уничтожает наземные цели ВСУ благодаря системе точного наведения и возможности регулировать курс ракеты во время ее полета.

Свою мощь «Искандеры» показывают не в первый раз, буквально в марте неподалеку от Сергеевки в Донецкой народной республике (ДНР) были ликвидированы не только Patriot, но еще и украинские С-300.

«Это привело к еще большему ослаблению и без того сильно ослабленной противовоздушной обороны в этом районе», — отмечается авторами статьи.

Продолжается ведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин. Решение о проведении было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.

Тогда в самопровозглашенных на тот момент республиках была объявлена эвакуация граждан донбасских регионов. Их лидеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой подтвердить независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Именно так были подписаны договоры о сотрудничестве и дружбе с ЛНР и ДНР, после чего Совет Федерации и Государственная Дума ратифицировали эти соглашения.

Тема:
Спецоперация
12 июл
Япония больше не считает, что Россия «потеряла военную мощь» на Украине
12 июл
Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ ракетами «Вихрь». Лучшее видео из зоны СВО
12 июл
«Гиацинты» накрыли огнем замаскированные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
12 июл
Лошади исцеляют: как военнослужащих ВС РФ восстанавливают после ранений
12 июл
В ОБСЕ предоставили доказательства поражения больницы в Киеве ракетой NASAMS
11 июл
США направят Украине новый пакет помощи на 225 миллионов долларов
11 июл
Встал на защиту Донбасса: доброволец СВО из Сербии получил российское гражданство
11 июл
ВС РФ освободили населенный пункт Восход в ДНР
11 июл
«Становимся крепче»: как минометчики «БАРС-16» уничтожают ВСУ под Северском
11 июл
Новый раунд: Орбан намерен встретиться с Трампом в рамках своей мирной миссии
+25° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
87.99
0.13 95.68
0.36
Время для начала чего-то нового: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 ...

Последние новости

12:19
«Склонность к добру»: режиссеру Павлу Лунгину исполняется 75 лет
12:01
Сливочное или оливковое: какое масло самое полезное
11:45
Тело ребенка в чемодане нашли возле мусорки в центре Перми
11:28
Напал во время кормления: новые подробности гибели дрессировщицы в Петербурге
11:10
На трассе Казань — Оренбург легковушка врезалась в грузовик: есть погибшие
11:09
Качество падает: россияне могут столкнуться с неполадками в работе YouTube

Сейчас читают

Роскачество раскрыло всю правду о гречке: в каких торговых марках обнаружен недовес, есть ли опасные токсины и бактерии
«В случае резкого ухудшения ситуации на фронте…»: США задумали «слив» Зеленского?
«Весь стресс сгорит в мышцах»: почему ходьба по лестнице полезна для сердца
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака