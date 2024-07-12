Лукашенко вручил премии Союзного Государства по литературе и искусству

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2023–2024 годы на церемонии открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Награду получили те, кто внес значимый вклад в укрепление дружбы между народами двух стран.

Одними из обладателей премии стал коллектив, который создал музей в государственном мемориальном комплексе «Хатынь». В его состав входят архитектор «Белгоспроекта» Виктор Скробот, а также директор Национального исторического музея Республики Беларусь Александр Храмой и художник-монументалист и член Белорусского союза художников Андрей Петкевич.

За создание цикла песен «Беларусь», «Русь», «Цераз рэчаньку» премию присудили гендиректору «Кубанского казачьего хора» Виктору Захарченко.