Лукашенко вручил премии Союзного Государства по литературе и искусству

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 30 0

Церемония открытия фестиваля «Славянский базар» проходит в Витебске.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Савостьянов; 5-tv.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2023–2024 годы на церемонии открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Награду получили те, кто внес значимый вклад в укрепление дружбы между народами двух стран.

Одними из обладателей премии стал коллектив, который создал музей в государственном мемориальном комплексе «Хатынь». В его состав входят архитектор «Белгоспроекта» Виктор Скробот, а также директор Национального исторического музея Республики Беларусь Александр Храмой и художник-монументалист и член Белорусского союза художников Андрей Петкевич.

За создание цикла песен «Беларусь», «Русь», «Цераз рэчаньку» премию присудили гендиректору «Кубанского казачьего хора» Виктору Захарченко.

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