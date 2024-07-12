ВЧК-ОГПУ* и «Русский криминал»* внесены в реестр иноагентов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 13 0

Проект распространяли ложные сведения о принимаемых решениях в России, указали в Минюсте.

ВЧК-ОГПУ* и «Русский криминал»* внесены в реестр иноагентов

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Реестр иностранных агентов сегодня пополнился, в него включили ВЧК-ОГПУ*, проект «Русский криминал»*, Дарью Богданову* и Анну Каруличеву*. Информация об этом появилась на сайте Минюста России.

ВЧК-ОГПУ и «Русский криминал» признаны иноагентами после того, как распространили недостоверную информацию о решениях власти России и сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил страны.

В распространении фейков уличены и Богданова с Каруличевой. Первая также выступала против спецоперации на Украине и собирала средства в поддержку киевского режима. При этом Богданова проживает в другой стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичный суд оштрафовал музыканта в жанре рэп Алишера Моргенштерна* за нарушение деятельности иностранного агента. С него взыскали 45 тысяч рублей.

* — внесены в реестр иноагентов в России

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