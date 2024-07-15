Ледяной скандал: Академия Плющенко потребовала у фигуристки деньги после смены школы

Громкий скандал разгорается в фигурном катании: академия Евгения Плющенко требует почти два миллиона рублей с мамы юной фигуристки Арины Парсеговой, которая перешла к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе. Дело даже дошло до суда.

В деталях истории с одной из самых перспективных спортсменок России разбирался корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Тут важно не только, что она — Арина Парсегова, но и обязательно упоминать, чьей школы воспитанница. За каждым акселем и тулупом талантливой фигуристки стоит работа команды. И деньги. Академия «Ангелы Плющенко», которую Арина покинула, теперь требует расходы на тренировки вернуть. Сумма почти два миллиона рублей.

«В долг мы не тренировались никогда. Это просто не было и быть не может. Если закончились деньги на спонсорском счете, то просто ждите, пока спонсор переведет денежные средства», — говорит мама спортсменки Наталья Парсегова.

В эксклюзивной беседе с изданием «Спорт-Экспресса» впервые ситуацию комментирует мама Арины Наталья Парсегова, против которой и подан иск. Дочку в академию она привела в 2020-м. И, по ее словам, первые полтора года учились они за свои. Потом у фигуристки появился спонсор.

«Существует спонсорский счет, на который спонсор кладет определенную сумму денег. Оговоренную. С этой суммы денег происходит списание за каждый вид услуги, оказанный в академии», — объясняет Наталья Парсегова.

У них там и арена, и спортзалы, и гостиница. Понятно, что академия — не благотворительный фонд. Занятия платные, а, если хочешь добиться успеха, надо «впахивать». Арина была готова. Способности и спортивный характер у девочки проявился, как только она встала на коньки.

Но талант еще развить надо. А это — деньги. Совладелица академии Яна Рудковская скандал прокомментировала в соцсетях. Считает, что тренировки Арины Парсеговой профинансировали они с мужем.

Пишет: пытались вернуть деньги в досудебном порядке. Ссылается на договор.

«Условия договора, подписанного между академией и мамой Арины, очень просты: если Арина занимается в „Ангелах Плющенко“ весь срок действия договора, то все расходы несет только наша сторона. Если спортсмен уезжает до окончания срока действия договора, то он оплачивает полностью или часть», — написала Рудковская в Telegram-канале.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Наталья Парсегова описывает совсем другую схему оплаты. Дочка, как профессиональная спортсменка, «отбивала» спонсорские деньги.

«У нас конкретно были договоренности с Екатериной Давыдовой. Определенная сумма денег поступает на счет „Ангелов Плющенко“. Агентское рекламное соглашение. Потому что мой ребенок участвовал в развитии бренда Екатерины», — говорит Парсегова

Фотосессии, участие в съемках рекламы — Арина продвигала одежду для молодых спортсменов. Толстовки и футболки до сих пор покупают в сети, кликая на ее изображение. Кроме того, девочка принимала участие в шоу.

Обычные отношения между руководством академии и перспективным спортсменом. И обычная конкуренция между школами. В СССР спорили Роднина и Тарасова. Позже в России тот же Плющенко с Ягудиным соревновались. Но решалось все всегда на льду.

Теперь же сражаются в медиапространстве. Главные противники — «Хрустальный» с командой Тутберидзе и «Ангелы Плющенко». В 2020 году от одной тренерской команды к другой ушла сначала Александра Трусова, затем Алена Косторная. Были и упреки, и взаимные обвинения. Но так, чтобы в суд подавать — такое впервые.

«Не было такого, чтобы фигурист уходил и вслед ему выставлялся какой-то иск. Это история новая и, наверное, даже может стать прецедентной, если она к чему-то приведет. Потому то в принципе исторически в России большая часть фигурного катания было завязано на государство. И как таковых контрактов, договоров там никогда не было», — говорит обозреватель «Спорт-Экспресс» Дмитрий Кузнецов.

Теперь контракты есть. И мама Арины Парсеговой не отрицает, что бумаги подписывала.

«Вопрос стоял так: те, кто соглашается на подписание договора, продолжают находиться на тех условиях, которые им предлагают, на которых они находились. Те, кто не соглашаются, к сожалению, больше не могут пользоваться теми благами, которые им давались в неофициальном формате», — говорит мама спортсменки.

Вот только со временем изменились обстоятельства. Заболел и ушел из жизни папа Арины. В академии поменялась атмосфера. Подробней об этом — в полной версии интервью на странице и в социальных сетях «Спорт-Экспресса».

Результаты скандала — после решения суда. Первое заседание состоится уже 17 июля.