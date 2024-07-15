Мать мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми, признала свою вину

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 678 0

Зачем женщина так жестоко расправилась с собственным сыном?

Мать мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми, признала свою вину

Фото: Telegram / СУ СК России по Пермскому краю/ su_skr59

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вину в убийстве своего девятилетнего сына полностью признала 34-летняя жительница Перми, которая оставила чемодан с его телом у мусорного бака. Об этом сообщает Следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) России по краю.

«В ходе очередного допроса обвиняемая в убийстве своего девятилетнего сына полностью признала вину в совершенном ею преступлении», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Чемодан с телом ребенка обнаружили 12 июля. У погибшего были диагностированы признаки насильственной смерти, колото-резаные раны тела. Следствие установило, что к гибели несовершеннолетнего может быть причастна его родная мать. Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали, как она везла чемодан с его телом к мусорному баку. Позднее женщину задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родители-сыроеды свели двухлетнюю дочь на тот свет. Известно, что родители не кормили ребенка белковыми продуктами и полностью отказались от медицинской помощи.

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
87.81
0.07 95.78
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:00
Самокат за 200 тысяч конфисковали в Москве за нетрезвую езду и наезд на пешехода
23:40
Жена продюсера «Брата 3» Переверзева едва не родила в застрявшем лифте роддома
23:20
Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты
22:51
Путин запустил новые металлургические предприятия страны
22:31
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Канчельскис прокомментировал инцидент с дракой
22:12
«Будущее решается на фронте»: нужен ли России второй «саммит мира» по Украине

Сейчас читают

Пересменка в Эстонии: провальные итоги Каллас, «налог на русофобию» и дефицит бюджета
Экс-адвокат Ефремова получил ранение при атаке дрона ВСУ в Марьинке
День русской лени: какой она бывает, как влияет на организм и нужно ли с ней бороться
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака