Мать мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми, признала свою вину

Вину в убийстве своего девятилетнего сына полностью признала 34-летняя жительница Перми, которая оставила чемодан с его телом у мусорного бака. Об этом сообщает Следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) России по краю.

«В ходе очередного допроса обвиняемая в убийстве своего девятилетнего сына полностью признала вину в совершенном ею преступлении», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Чемодан с телом ребенка обнаружили 12 июля. У погибшего были диагностированы признаки насильственной смерти, колото-резаные раны тела. Следствие установило, что к гибели несовершеннолетнего может быть причастна его родная мать. Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали, как она везла чемодан с его телом к мусорному баку. Позднее женщину задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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