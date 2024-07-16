Зеленский требует от Запада 25 систем Patriot

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 59 0

Военное руководство страны подчеркивает нехватку средств ПВО.

Зеленский требует от Запада 25 систем Patriot

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Тема:
Спецоперация

Украине требуется более двух десятков систем ПВО. Соответствующее заявление сделал президент* страны Владимир Зеленский во время онлайн встречи с журналистами различных изданий страны.

«Я могу сказать, сколько нам вообще нужно Patriot. Чтобы полностью закрыть небо Украины, по мнению наших военных, нам требуется 25 систем», — рассказал Зеленский.

Говоря о поставках с Запада истребителей F-16, нелегитимный президент уточнил, что их не хватит для того, чтобы противостоять мощному российскому воздушному флоту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский сделал неожиданное заявление о мирном саммите с Россией.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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