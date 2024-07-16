Зеленский требует от Запада 25 систем Patriot
Военное руководство страны подчеркивает нехватку средств ПВО.
Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Украине требуется более двух десятков систем ПВО. Соответствующее заявление сделал президент* страны Владимир Зеленский во время онлайн встречи с журналистами различных изданий страны.
«Я могу сказать, сколько нам вообще нужно Patriot. Чтобы полностью закрыть небо Украины, по мнению наших военных, нам требуется 25 систем», — рассказал Зеленский.
Говоря о поставках с Запада истребителей F-16, нелегитимный президент уточнил, что их не хватит для того, чтобы противостоять мощному российскому воздушному флоту.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский сделал неожиданное заявление о мирном саммите с Россией.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
- 16 июл
- Начальник Генштаба вручил награды бойцам, отличившимся в боях за Урожайное
- 16 июл
- Российским военным пообещали вознаграждение за первый уничтоженный F-16
- 16 июл
- Российские силы ПВО сбили украинский Як-52 с пулеметной установкой
- 16 июл
- Следователи проверят видео с расстрелом российского военного боевиками «Азова»*
- 16 июл
- Зеленский увидел «позитивные сигналы» от Запада об ударах вглубь России
- 16 июл
- Российские минометчики нанесли удар по опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 июл
- Фон дер Ляйен отменила традиционный визит в председательствующую в Совете ЕС Венгрию
- 16 июл
- Гаубицы ВС РФ бьют по замаскированным укрепрайонам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 июл
- «Тон неприемлемый»: в Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о саммите мира
- 15 июл
- Экс-адвокат Ефремова получил ранение при атаке дрона ВСУ в Марьинке
Читайте также
73%
0.47 96.26
0.48
Нашли ошибку?