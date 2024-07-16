Бывшего мужа Нюши не пустили в Европу
У предпринимателя оказалась однократная и уже использованная виза.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Бывший муж певицы Нюши — Игорь Сивов, постоянно проживающий в Арабских Эмиратах, недавно должен был лететь из Дубая в Испанию, но не смог пройти контроль и был вынужден отменить путешествие, пишет 7Дней.ru.
Сивов, будучи известным мотивационным коучем, много летает по миру, организовывая тренинги. Один из них, 16 июля в Испании, придется отменить.
«Мы пришли на стойку регистрации, нас зарегистрировал прекрасный человек, апргрейдил все наши места, мы сдали багаж, дошли до гейта, заходим в самолет, где нам говорят: «У сына все хорошо, а у вас виза не мульти», — рассказал он на видео в соцсетях.
Игорь Сивов также добавил, что и не знал о том, что виза бывает какой-то еще кроме как «мульти». Но как бы то ни было, она оказалась недействительна. Успокоил коуч себя самостоятельно — используя различные практики, которыми увлекается на постоянной основе.
Ранее 5-tv.ru писал, что Нюша впервые назвала причину развода с мужем.
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