Штрафы и арест: что будет представлять собой статья о преследовании в России

Законопроект уже рассматривается в Госдуме.

В Госдуму внесен законопроект об ответственности за сталкинг — навязчивое преследование кого бы то ни было. В российском законодательстве пробел в этой сфере.

Депутаты предлагают дополнить Административный кодекс статьей, по которой «систематическое преследование, связанное с причинением человеку нравственных страданий», будет караться штрафом до трех тысяч рублей, а при повторном нарушении — штрафом в пять тысяч или арестом до 15 суток.

Под эту статью подпадает, к примеру, навязчивое присутствие или нежелательные сообщения. Если же речь идет о чем-то более серьезном, сталкера будут судить уже по нормам Уголовного кодекса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кого коснется прогрессивная шкала НДФЛ. Ожидается, что изменения в налоговой системе позволят в следующем году привлечь в бюджет России дополнительные доходы в размере 2,6 триллиона рублей.