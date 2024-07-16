Начальник Генштаба вручил награды бойцам, отличившимся в боях за Урожайное

Эфирная новость 51 0

Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки «Восток».

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Начальник Генерального штаба ВС РФ и первый замминистра обороны генерал Валерий Герасимов наградил российских военнослужащих, принимавших участие в боях за Урожайное в ДНР.

Офицер отметил успехи наших бойцов и особо отличившимся в сражениях вручил государственные медали. Солдаты и офицеры рассказали, как готовились к штурму населенного пункта.

14 июля Минобороны РФ доложило об освобождении Урожайного. Поселок был взят под контроль силами группировки «Восток». Сейчас проводится его зачистка и разминирование.

Кроме того, Герасимов ознакомился с образцами роботизированных комплексов, успешно применяемых в штурмовых действиях. Генералу также продемонстрировали систему защиты от FPV-дронов «Тритон» и мобильный комплекс для радиоподавления «Гроза».

Ранее 5-tv.ru писал, что министр обороны России Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов доложили Владимиру Путину о ходе спецоперации на Украине и планах по продолжению военных действий.

Тема:
Спецоперация
16 июл
Российским военным пообещали вознаграждение за первый уничтоженный F-16
16 июл
Российские силы ПВО сбили украинский Як-52 с пулеметной установкой
16 июл
Следователи проверят видео с расстрелом российского военного боевиками «Азова»*
16 июл
Зеленский увидел «позитивные сигналы» от Запада об ударах вглубь России
16 июл
Российские минометчики нанесли удар по опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 июл
Фон дер Ляйен отменила традиционный визит в председательствующую в Совете ЕС Венгрию
16 июл
Гаубицы ВС РФ бьют по замаскированным укрепрайонам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 июл
«Тон неприемлемый»: в Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о саммите мира
16 июл
Зеленский требует от Запада 25 систем Patriot
15 июл
Экс-адвокат Ефремова получил ранение при атаке дрона ВСУ в Марьинке
+22° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.28
0.47 96.26
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:03
Не здороваться, даже глаза не поднимать: коллеги Тимоти Шаламе рассказали о его токсичности
23:43
На Украине депутаты Верховной рады повысили зарплаты своим помощникам
23:23
Лайфхак для дачников: как избавиться от ос на участке подручными средствами
23:03
Все готово: сдан последний участок трассы М-11
22:43
«Не нравится, когда выводят на чистую воду»: Захарова о реакции на слова Лаврова в ООН
22:23
Начальник Генштаба вручил награды бойцам, отличившимся в боях за Урожайное

Сейчас читают

Эксперт: «То, что Америка находится близко к гражданской войне, уже очевидно»
В России обсуждают введение полного запрета самокатов на улицах
Дочь Баталова или Миронова? Голубкина раскрыла имя своего биологического отца
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака