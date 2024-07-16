Начальник Генштаба вручил награды бойцам, отличившимся в боях за Урожайное

Начальник Генерального штаба ВС РФ и первый замминистра обороны генерал Валерий Герасимов наградил российских военнослужащих, принимавших участие в боях за Урожайное в ДНР.

Офицер отметил успехи наших бойцов и особо отличившимся в сражениях вручил государственные медали. Солдаты и офицеры рассказали, как готовились к штурму населенного пункта.

14 июля Минобороны РФ доложило об освобождении Урожайного. Поселок был взят под контроль силами группировки «Восток». Сейчас проводится его зачистка и разминирование.

Кроме того, Герасимов ознакомился с образцами роботизированных комплексов, успешно применяемых в штурмовых действиях. Генералу также продемонстрировали систему защиты от FPV-дронов «Тритон» и мобильный комплекс для радиоподавления «Гроза».

Ранее 5-tv.ru писал, что министр обороны России Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов доложили Владимиру Путину о ходе спецоперации на Украине и планах по продолжению военных действий.