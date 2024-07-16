Начальник Генштаба вручил награды бойцам, отличившимся в боях за Урожайное
Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки «Восток».
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Начальник Генерального штаба ВС РФ и первый замминистра обороны генерал Валерий Герасимов наградил российских военнослужащих, принимавших участие в боях за Урожайное в ДНР.
Офицер отметил успехи наших бойцов и особо отличившимся в сражениях вручил государственные медали. Солдаты и офицеры рассказали, как готовились к штурму населенного пункта.
14 июля Минобороны РФ доложило об освобождении Урожайного. Поселок был взят под контроль силами группировки «Восток». Сейчас проводится его зачистка и разминирование.
Кроме того, Герасимов ознакомился с образцами роботизированных комплексов, успешно применяемых в штурмовых действиях. Генералу также продемонстрировали систему защиты от FPV-дронов «Тритон» и мобильный комплекс для радиоподавления «Гроза».
Ранее 5-tv.ru писал, что министр обороны России Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов доложили Владимиру Путину о ходе спецоперации на Украине и планах по продолжению военных действий.
- 16 июл
- Российским военным пообещали вознаграждение за первый уничтоженный F-16
- 16 июл
- Российские силы ПВО сбили украинский Як-52 с пулеметной установкой
- 16 июл
- Следователи проверят видео с расстрелом российского военного боевиками «Азова»*
- 16 июл
- Зеленский увидел «позитивные сигналы» от Запада об ударах вглубь России
- 16 июл
- Российские минометчики нанесли удар по опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 июл
- Фон дер Ляйен отменила традиционный визит в председательствующую в Совете ЕС Венгрию
- 16 июл
- Гаубицы ВС РФ бьют по замаскированным укрепрайонам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 июл
- «Тон неприемлемый»: в Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о саммите мира
- 16 июл
- Зеленский требует от Запада 25 систем Patriot
- 15 июл
- Экс-адвокат Ефремова получил ранение при атаке дрона ВСУ в Марьинке
Читайте также
73%
0.47 96.26
0.48
Нашли ошибку?