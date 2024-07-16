Все готово: сдан последний участок трассы М-11

По платной магистрали доехать из Москвы до Санкт-Петербурга можно за шесть часов.

Северный обход Твери сдали на год раньше срока. Стоимость проезда по нему для легковых машин составит 540 рублей. Цена за весь путь целиком — от трех до семи с половиной тысяч, в зависимости от типа транспорта и дня недели.

Окончание всех работ на М-11 стало знаковым событием не только для водителей, которые часто ездят между Москвой и Петербургом. Эта магистраль была необходима еще и для создания так называемого «бесшовного» движения с запада на восток страны, с прямым выходом на М-12. Ну, а открывал новый участок сегодня Владимир Путин. За всем следил корреспондент «Известий» Максим Прихода.

И водитель, и пассажир обязательно пристегиваются, и неважно, что на дороге — никого. На правом сиденье один из руководителей строительства трассы М-11. Принимает работу — президент.

Владимир Путин первым проехал по этому участку трассы — за рулем уже ставшей легендарной Lada Aura. Это — новый отечественный автомобиль премиального класса. Он был триумфально представлен на Петербургском экономическом форуме, заслужил положительные отзывы автоэкспертов и уже к осени должен поступить в серию.

Внимание приковывают виды за окном. Мост через Волгу — один из самых сложных элементов трассы. В цифрах это десять опор, более шести тысяч тонн металлоконструкций. А пропускная способность самой дороги — более 40 тысяч машин в сутки.

Этот мост — центральный объект не только тверского участка, но и всей трассы Москва — Санкт-Петербург. Теперь не только два берега Волги, но и два крупнейших мегаполиса связаны единым, бесшовным, ровным как стекло асфальтовым полотном.

Теперь М-11 от КАДа до МКАДа едина и неделима.

«Сегодня здесь, в Твери, с опережением срока почти на год вводим в эксплуатацию один из объектов Автодора — современную 60-километровую автостраду в объезд города. Это — финальный, завершающий этап строительства трассы М-11 „Нева“. Поездки между крупными, экономическими, культурными центрами нашей страны будут быстрее», — сказал Путин.

До этого М-11 делилась на два участка: до Твери и после — высокоскоростная магистраль, по которой средняя скорость движения — 130 километров в час. А вокруг Твери была обычная дорога.

На старом участке трассы плотный трафик, светофоры, ограничения и, как следствие, гораздо более низкая скорость потока.

«Мы с вашим коллегой разговаривали — на 30 минут быстрее дорога между Москвой и Петербургом. Он говорит, на час где-то, на 50 минут. А это уже заметно», — сказал российский лидер.

Участок — платный, как и вся трасса. Но стоимость проезда с его учетом не сильно выше, чем без него. От 3230 рублей для легковых авто, от 6630 рублей — для грузовых. При этом вот уровень сервиса совсем иной.

«У нас на сегодняшний день 18 газовых заправок. Сегодня строится четыре гостиницы, два логистических центра, и мы видим, что бизнес все время развивается, и развивается жизнь вокруг дороги», — сказал председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

Теперь же это дорога не только из Петербурга в Москву, но и дальше — через ЦКАД на М-12 и до Казани — без единого перекрестка и светофора.

«Сократится время в пути из северо-западной части страны до Самары, Казани, Екатеринбурга, Тюмени, появится дополнительные, более удобные маршруты в рамках международного транспортного коридора Север-Юг», — отметил Путин.

До 2030 года правительству поставлена задача построить 50 обходов городов. Это поможет разгрузить мегаполисы, избавить их от транзитного транспорта. И сегодня же, помимо обхода Твери, открывали еще один — в Самарской области. Обход Тольятти — важная часть уже — большого международного транспортного проекта.

«Если говорит об обходе Тольятти — это важнейший участок „Европа-Западный Китай“. 67% этой дороги уже имеют четыре и более полосы, то есть это — скоростная дорога. В итоге от Желтого моря, города Ляньюньган до Санкт-Петербурга — 9200 километров — должна появиться скоростная полноценная дорога», — сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Скоростные современные дороги — это импульс как для внутреннего туризма, так и для нашей экономики, логистики и внешней торговли. И сегодняшний 60-километровый участок — это та самая недостающая деталь, благодаря которой на глазах складывается паззл новой современной транспортной инфраструктуры большой страны.