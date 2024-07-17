СМИ сообщили об ударе ВС РФ по командному пункту СБУ в Киеве

ТАСС: войска РФ поразили командный пункт СБУ в Киеве с боевиками внутри
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальной информации от Минобороны России не поступало.
Вооруженные силы России поразили командный пункт Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«По военному объекту в Киеве был нанесен ракетный удар. Поражен командный пункт СБУ», — говорится в публикации.
Удар по командному пункту СБУ был нанесен в начале этой недели, конкретная дата не приводится. В результате российские бойцы ликвидировали несколько офицеров и ранили заместителя главы службы.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru писал, что войска России ликвидировали до 610 боевиков и два склада боеприпасов ВСУ в ДНР. «Южная» группировка армии продолжает продвигаться в зоне спецоперации.
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