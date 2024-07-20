На прогулку с Буруновым: где в Москве можно случайно встретить актера?

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 2 594 0

Сергей Бурунов признался, что любит гулять по Филевскому парку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Знаменитость рассказал, что любит проводить время.

Актер Сергей Бурунов выделил три места в Москве, где больше всего любит проводить время. Он перечислил их корреспонденту 5-tv.ru на VK Fest 2024.

«ВДНХ — выставка достижений народного хозяйства. Филевский парк и, ну, мне очень нравится, Замоскворечье», — заключил Бурунов.

Район Замоскворечье расположен в Центральном административном округе и считается одним из самых старых в Москве. В нем когда-то жили или гостили многие известные писатели: Лев Толстой, Федор Достоевский и Анна Ахматова. Замоскворечье открывает для своих посетителей уникальные возможности для насыщения культурной программой.

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) находится в Северо-Восточном административном округе. Она представляет собой огромную территорию, где каждый сможет найти занятие на свой вкус. Также на территории ВДНХ часто проходят различные концерты, фестивали и модные мероприятия.

Филевский парк - уникальный оазис природы посреди каменного города. В нем можно насладиться тишиной и провести время со всей семьей в любое время года. Для детей там построены игровые площадки, а взрослые могут кататься на роликах, велосипедах. Кто знает, может, в одну из прогулок по этим местах вам посчастливиться встретить Бурунова?

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сергей Бурунов оценил актерские способности Леонардо Ди Каприо.

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