Российские силы за сутки ликвидировали около 1030 боевиков ВСУ в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Бойцы подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции, поразили живую силу и технику 22-й, 24-й, 30-й, 72-й механизированных, 81-й аэромобильной, 56-й мотопехотной, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад украинских боевиков рядом с населенными пунктами Константиновка, Часов Яр, Красногоровка, Зализнянское, Григоровка и Райгородок.

Кроме того, военнослужащим ВС РФ удалось отразить две контратаки пятой штурмовой бригады ВСУ.

«Потери противника составили до 640 военнослужащих, боевая бронированная машина и 18 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы „Анклав“ и два полевых склада боеприпасов ВСУ», — отметили в Минобороны.

Военнослужащие группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и поразили формирования 41-й, 47-й и 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины возле населенных пунктов Новгородское, Торецк, Прогресс, Розовка, Новоселовка Первая. Бойцы ВС Рф отразили восемь контратак штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють».

В результате успешных действий нашей армии ВСУ потеряли также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика», четыре бронированные машины, две противотанковые пушки «Рапира», две гаубицы Д-30.

Кроме того, в ходе активных наступательных действий, подразделения группировки войск «Восток» успешно продвинулись и заняли выгодные позиции. В результате нанесенных ударов по противнику в районе населенных пунктов Времевка, Макаровка, Сторожевое, Водяное, Разлив и Октябрь были уничтожены формирования 72-й механизированной бригады ВСУ, 120-й, 129-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии Украины.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артиллеристы уничтожили склад беспилотников ВСУ.