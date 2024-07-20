Ядерная безопасность под угрозой? В Румынии отключился первый блок АЭС
В Румынии автоматически отключился первый блок АЭС Чернаводэ
Фото: www.globallookpress.com / Peter Kneffel
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По предварительным данным, причиной неисправности могла стать аномальная жара.
В Румынии энергоблок № 1 атомной электростанции (АЭС) Чернаводэ отключился из-за неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе компании Nuclearelectrica.
Отмечается, что специалисты электростанции изучают причину произошедшего и далее будут действовать согласно установленным процедурам.
«Автоматическое отключение и ремонтные работы не влияют на ядерную безопасность, безопасность персонала и населения», — написали в публикации.
Компания также сообщила, что в конце июня были завершены плановые работы по техобслуживанию первого энергоблока, которые проводились с 19 мая.
По предварительной информации, причиной отключения энергоблока стала аномальная жара в Румынии, где температура воздуха временами достигает +40 градусов.
АЭС Чернаводэ — это единственная атомная электростанция в стране, с единственным действующим энергоблоком с реактором CANDU-6 мощностью 700 МВт. Два действующие блока электростанции обеспечивают сегодня до 25% потребляемой в Румынии электроэнергии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жара влияет на энергосистему юга России.
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