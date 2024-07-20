Ядерная безопасность под угрозой? В Румынии отключился первый блок АЭС

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 104 0

В Румынии автоматически отключился первый блок АЭС Чернаводэ

Ядерная безопасность под угрозой? В Румынии отключился первый блок АЭС

Фото: www.globallookpress.com / Peter Kneffel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По предварительным данным, причиной неисправности могла стать аномальная жара.

В Румынии энергоблок № 1 атомной электростанции (АЭС) Чернаводэ отключился из-за неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе компании Nuclearelectrica.

Отмечается, что специалисты электростанции изучают причину произошедшего и далее будут действовать согласно установленным процедурам.

«Автоматическое отключение и ремонтные работы не влияют на ядерную безопасность, безопасность персонала и населения», — написали в публикации.

Компания также сообщила, что в конце июня были завершены плановые работы по техобслуживанию первого энергоблока, которые проводились с 19 мая.

По предварительной информации, причиной отключения энергоблока стала аномальная жара в Румынии, где температура воздуха временами достигает +40 градусов.

АЭС Чернаводэ — это единственная атомная электростанция в стране, с единственным действующим энергоблоком с реактором CANDU-6 мощностью 700 МВт. Два действующие блока электростанции обеспечивают сегодня до 25% потребляемой в Румынии электроэнергии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жара влияет на энергосистему юга России.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
88.02
0.14 96.04
-0.06
Магия Оленьей Луны: к чему готовиться знакам зодиака 21 июля 2024

Последние новости

11:26
В суде подтвердили причастность экс-замглавы Минобороны Иванова к взяткам
11:03
Расчеты «Искандера» нанесли ракетный удар по двум эшелонам ВСУ под Донецком
10:47
Следствие проведет экспертизы с пострадавшими при теракте в «Крокусе»
10:25
«Сигнал России»: в Штатах раскрыли суть намека Зеленского
10:00
Любовь, отчаяние и смерть: что стало с актерами сериала «Дикий ангел» 25 лет спустя
9:46
Необычный политик: чего ждать во второй раз от Трампа на посту президента США

Сейчас читают

Необычный политик: чего ждать во второй раз от Трампа на посту президента США
«Весь мир будет поднят на уши»: политолог предрек развитие кризиса на Ближнем Востоке
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака