Ядерная безопасность под угрозой? В Румынии отключился первый блок АЭС

По предварительным данным, причиной неисправности могла стать аномальная жара.

В Румынии энергоблок № 1 атомной электростанции (АЭС) Чернаводэ отключился из-за неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе компании Nuclearelectrica.

Отмечается, что специалисты электростанции изучают причину произошедшего и далее будут действовать согласно установленным процедурам.

«Автоматическое отключение и ремонтные работы не влияют на ядерную безопасность, безопасность персонала и населения», — написали в публикации.

Компания также сообщила, что в конце июня были завершены плановые работы по техобслуживанию первого энергоблока, которые проводились с 19 мая.

По предварительной информации, причиной отключения энергоблока стала аномальная жара в Румынии, где температура воздуха временами достигает +40 градусов.

АЭС Чернаводэ — это единственная атомная электростанция в стране, с единственным действующим энергоблоком с реактором CANDU-6 мощностью 700 МВт. Два действующие блока электростанции обеспечивают сегодня до 25% потребляемой в Румынии электроэнергии.

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