Костомаров не единственный: истории известных людей с протезами конечностей

Невероятную силу духа и чрезмерную любовь к жизни показали и другие знаменитые личности, столкнувшиеся с большой потерей.

Фигурист Роман Костомаров в очередной раз шокировал многих. Он после ампутации конечностей вышел на лед и станцевал со своей супругой Оксаной Домниной танец под трогательную композицию. Чтобы это случилось в его жизни, спортсмен приложил немало усилий. Но жажда вернуться, хоть и не к совсем прежней, но к максимально приближенной к той жизни, оказалась сильнее всего.

В материале 5-tv.ru — вдохновляющие истории тех, кто несмотря на неутешительные прогнозы врачей, кажущийся конец и невероятную боль, доказал — и с протезами есть жизнь! Счастливая, наполненная радостными моментами и без серьезных ограничений.

Потеря глаза — небольшая цена

© РИА Новости / Константин Чалабов

Жизнь звезды сериалов «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей» и «Невский» Андрея Зиброва разделилась на «до» и «после» 14 лет назад. Это случилось в апреле. Тогда он со своей женой выходил из бара, как вдруг к его любимой стали приставать хулиганы. Знаменитость встал на защиту, но в ответ получил пулю в голову из травматического пистолета.

В больницу актер поступил с разбитой глазницей. Чтобы спасти жизнь Зиброву, медикам пришлось провести немало операций, однако сохранить глаз так и не удалось. Спустя время актеру изготовили протез. Поначалу ему было тяжело смириться с новыми обстоятельствами. Но благодаря поддержке друзей и родных Зибров потихоньку стал восстанавливаться.

Со временем он понял — то, что он дышит и живет — это чудо. Ведь пуля могла попасть или задеть мозг. Поэтому потеря глаза — небольшая цена. Говоря о виновном, актер рассказывал — тот себя таковым не считал, извинений от него не ждал.

«Он считал и считает, наверно, что посадили неправильно. Мы с ним говорили перед судом. Он тогда извинился, но так для себя и не понял, за что наказывают. Он даже не понял, зачем стрелял», — признавался актер в интервью Woman.ru.

Со временем актер принял свое новое лицо. Тем более разницы между своим глазом и протезом мало заметна. Кроме того, личная жизнь Зиброва после случившегося не изменилась. Он по-прежнему счастлив в браке, с женой воспитывает сына Андрея.

Карьера тоже складывается неплохо. Он играет в театре. Правда, с кино пришлось завязать. Режиссеры после нападения перестали предлагать ему роли.

Без ноги катается на лошадях и ходит в походы в горы

Instagram* / slevtaylor

Блогер Слава Тейлор потерял ногу в автокатастрофе еще подростком. Он ехал на велосипеде по пешеходному переходу. Внезапно на дороге оказался грузовик. Водитель не заметил подростка и переехал его, протащив за собой порядка 100 метров. Когда он все-таки остановился, от нижних конечностей Славы практически ничего не осталось.

После операции Тейлору пришлось заново привыкать к новым реалиям, привыкать жить. Его история, как и многих других, не сказка. Изначально он не хотел жить, но со временем стал осознавать, что инвалидность — не приговор. Стал постепенно адаптироваться, снимать развлекательные ролики. Они «залетали», и Тейлор быстро набрал миллионы поклонников.

Правда, долгие годы он не признавался фанатам, что ходит с протезом. Внутри него все же была стыдливость. Разоткровенничался Тейлор лишь пару лет назад. Поклонники приняли блогера таким, какой он есть и поддержали его.

Это придало Славе еще больше уверенности в себе. Он стал кататься на лошадях, ходить в походы в горы и заниматься спортом. Своим примером Тейлор доказал — не стоит бояться оказаться отличным от окружающих, ведь всего можно добиться и с протезом.

Сама попросила ампутировать ногу

Jordan Strauss / ТАСС

Детство модели и певицы Виктории Модесты было не столь радужным. С самого рождения у нее были серьезные проблемы с ногой — в момент появления на свет она получила вывих бедра левой ноги. С детства девочка прошла около 15 операций. Все они оказались неэффективны. Равно также, как и попытки ее родителей лечить дочку у лучших заграничных медиков.

Шли годы, а на Модесту продолжали смотреть окружающие как на инвалида. Такое отношение к себе девушку не устраивало, поэтому, переехав в Великобританию, она решила — сделать новую себя! Она попросила врачей ампутировать ей больную ногу, а после стала подбирать себе желаемый протез.

История девушки вдохновила многих. В том числе и художника Джеймса Страуда, который нарисовал ее портрет. Теперь он висит в Национальной портретной галерее в Лондоне. Вместе с тем Модеста увлеклась музыкой и стала первой бионической женщиной на сцене. Она добилась немалых высот сразу в нескольких сферах и продолжает стремиться к новому. Она уверена — люди с протезами могут все, и для этого им не обязательно нужно прыгать выше своей головы.

Отрубленные руки — цена жизни

Щербак Александр / ТАСС

О хрупкой девушке с сильным характером Маргарите Грачевой россияне узнали шесть лет назад. Тогда ее история повергла в шок многих. На тот момент дважды мама в один из дней подверглась пыткам со стороны мужа. Мужчина вывез Грачеву в лес и отрубил ей кисти обеих рук. В ту жуткую поездку он прихватил с собой жгуты и бинты, чтобы Маргарита не скончалась от пыток. Издевался над супругой он полтора часа, а после отвез ее в больницу и сдался в полицию.

Медики сотворили чудо, восстановив одну руку. Вторую, к сожалению, пришить не удалось. Ее Грачева заменила на протез. Она признавалась — реабилитация и осознание новой реальности были для нее трудным временем. Но она смогла выкарабкаться, не потерять себя и не впасть в депрессию.

Она встретила нового мужчину, музыканта Максима Андрющенко, вышла за него замуж, родила сына. А также стала телеведущей. Она смогла, в первую очередь, доказать самой себе: несмотря ни на что, всегда можно жить и радоваться. Главное, чтобы рядом были близкие и родные люди.

Лишился ноги через девять дней после свадьбы

Жизнь фигуриста Ивана Самоделкина изменилась в апреле 2018 года. Тогда спустя девять дней после свадьбы его переехал мотокультиватор.

Дальше — больница, операция, ампутация ноги. На тот момент спортсмену было лишь 23 года. Самоделкин не скрывал — реабилитация далась ему тяжело. Помимо душевной боли, его мучила физическая: как реальная, так и фантомная.

Но Самоделкин поставил себе цель вернуть в свою жизнь спорт.

Поначалу спортсмен увлекся бодибилдингом, потом греблей и баскетболом на коляске.

Остановился Самоделкин на фитнесе, который позже стал и преподавать.

«Хороший день был, когда потерял обе ноги!»

www.globallookpress.com / Andreas Beil

Известный гонщик, считавшийся одним из лучших в мире, Алессандро Дзанарди родился в 1966 года. Долгое время он был прекрасным пилотом «Формулы-1», побеждал на соревнованиях 1997 и 1998 годов, мог победить и в 2001-м, но во время той гонки с ним случилось страшное.

15 сентября 2001 года, когда состоялся заезд, поначалу все шло хорошо. Дзанарди вышел в лидеры, ему оставалось всего 13 кругов до финиша, но внезапно он не справился с управлением, болид развернуло и унесло прямо под колеса машины другого гонщика — Патрика Карпантье. Дальше темнота. Пришел в себя Дзанарди лишь через несколько дней в больнице.

«Я лежал с нестерпимой болью и не мог поднять голову, мое тело было утыкано трубками и проводами. Именно тогда я узнал, что потерял обе ноги. Верите или нет, это был хороший день! По крайней мере, я узнал, что жив. Если бы я увидел кого-то после такой аварии без ног раньше, я бы подумал: „Лучше уж умереть, чем жить в таком виде“. А узнав, что я сам остался без ног, я понял, что это была самая маленькая из моих проблем», — писал в автобиографической книге гонщик.

Восстановление проходило у гонщика долго и болезненно. Ему не сразу подошли протезы. Поэтому он решил самостоятельно их спроектировать. Дзанарди проводил опыты и подобрал те, при помощи которых смог даже водить спорткар.

Спустя два года после аварии Дзанарди решил вернуться на трассу. Тогда ему разрешили проехать 13 кругов, которые ему не хватило проехать до финиша. После этого итальянец перешел в команду BMW, выступающую в чемпионате мира в классе «Туринг».

Позже Дзанарди решил попробовать себя в паралимпийском движении. Он начал заниматься гонками на хэндбайках (велосипедах с ручным приводом) — и добился некоторых успехов. В 2009-м выиграл чемпионат мира, а спустя три года завоевал первые золотые медали Паралимпиады.

Также гонщик начал заниматься триатлоном. Ему удалось установить мировой рекорд в категории Ironman для людей с ограниченными возможностями в Италии.

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