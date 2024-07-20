В ТЦ «Галерея» в Петербурге произошел пожар

В Санкт-Петербурге произошел пожар в торговом центре «Галерея». Об этом сообщили в МЧС города.

По информации ведомства, возгорание произошло днем 20 июля в помещении кафе на пятом этаже, а именно в вентиляционной вытяжке. Площадь уточняется.

Всех людей экстренно эвакуировали из торгового центра. Сведений о пострадавших не поступало. На месте инцидента работают экстренные службы, проводится проверка помещений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ангар с автомаслами загорелся накануне в подмосковном Талдоме.