В ТЦ «Галерея» в Петербурге произошел пожар

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 902 0

Что известно о произошедшем?

В ТЦ «Галерея» в Петербурге произошел пожар

Фото: 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге произошел пожар в торговом центре «Галерея». Об этом сообщили в МЧС города.

По информации ведомства, возгорание произошло днем 20 июля в помещении кафе на пятом этаже, а именно в вентиляционной вытяжке. Площадь уточняется.

Всех людей экстренно эвакуировали из торгового центра. Сведений о пострадавших не поступало. На месте инцидента работают экстренные службы, проводится проверка помещений. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ангар с автомаслами загорелся накануне в подмосковном Талдоме.

 

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