Появились кадры последствий обстрела Шебекино со стороны ВСУ

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 121 0

Один из снарядов ВСУ в Шебекино попал в квартиру

Фото, видео: 5-tv.ru

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Один из снарядов попал в многоквартирное здание.

В результате обстрела российского города Шебекино в Белгородской области боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали семь человек. Кадры последствий удара показал 5-tv.ru.

Квартира, в которую попал снаряд, практически полностью разрушена. К счастью, хозяева сейчас там не живут, иначе шансов выжить у них бы не было.

«Вот, как раз та самая квартира, куда прилетел снаряд. Можно увидеть, что живого места здесь не осталось», — сказал корреспондент Владислав Харченко.

Сообщается, что вражеский снаряд прилетел по стене, после чего взрывной волной вырвало все металлические конструкции.

Кроме того, были удары и по промышленному предприятию. Во время атаки работники успели спрятаться.

Всего снаряды ВСУ повредили несколько жилых домов, производственное здание и проходную промышленного предприятия, а также одну единицу спецтехники, четыре автомобиля и два коммерческих объекта.

Ранее 5-tv.ru писал, что ангар с автомаслами горит в подмосковном Талдоме.

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