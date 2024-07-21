Все окончательно для себя решила: Лопес сняла обручальное кольцо

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Лопес опубликовала фото без обручального кольца

Все окончательно для себя решила: Лопес сняла обручальное кольцо

Фото: www.globallookpress.com / BURT HARRIS

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Певица опубликовала фото, с помощью которого дала понять не только своим поклонникам, но и Бену Аффлеку — ее душа больше не болит.

Если поклонники пары певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека последние месяцы надеялись на их воссоединение, то сегодня все эти мечты разбились. В социальной сети Джей Ло опубликовала фото без обручального кольца.

Знаменитость дала понять — пытаться склеивать разбитую чашу она больше не будет. Ее любовной истории длиною более 20 лет пришел конец.

«Сегодня будет отличный день», — заинтриговано подписала снимок артистка.

На безымянном пальце Лопес больше не блестит обручальное кольцо. Instagram* / jlo

К слову, отношениям Аффлека и Лопес уже более 20 лет. Они встречались и были даже обручены в начале нулевых, но тогда так и не сыграли свадьбу. После расставания они создавали семьи, рожали детей, разводились и в 2021-м снова встретились.

На этот раз влюбленные дошли до алтаря, в 2022-м поженились в Лас-Вегасе. Брак оказался недолгим, по мнению инсайдеров, из-за страсти Лопес к публичности. Истинный интроверт актер хотел тихой семейной жизни вместо вечного шоу, но не добился своего. По другой же версии, разлад в семье случился из-за измен Аффлека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем актер Джонни Депп закрутил роман.

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