Российские военные помогли спасти пятерых беженцев в Сирии

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 44 0

Они находились в зоне, оккупированной США.

Российские военные помогли спасти пятерых беженцев в Сирии

Фото: © РИА Новости

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Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) вместе с властями Сирии способствовали выходу пяти беженцев из лагеря Рукбан в зоне американской оккупации Эт-Танф. Об этом на специальном брифинге доложил капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«Обеспечен выход из лагеря пяти беженцев (один мужчина, три женщины, один ребенок)», — уточнил он.

Олег Игнасюк рассказал также о полном нежелании США участвовать в мирном процессе по Сирии. Более того, как отмечает офицер, с американской стороны было отмечено целых семь случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации, которые были подписаны 9 декабря 2019 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что американские истребители десять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии. Также за то же время в так называемой Идлибской зоне деэскалации отследили шесть попыток атаки на позиции правительственных подразделений арабской республики.

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