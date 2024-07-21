«Вот это разрыв»: Галич столкнула нового бойфренда с бывшим

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 77 0

Галич познакомила своего нового бойфренда Ледвича с бывшим ухажером Круглицким

«Вот это разрыв»: Галич столкнула нового бойфренда с бывшим

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Блогер, по ее словам, познакомила свое «волшебное прошлое и прекрасное настоящее», причем все прошло на «дружеской волне».

Блогер Ида Галич удивила поклонников, познакомив своего нового бойфренда Олега Ледвича с бывшим — Стасом Круглицким, с которым разошлась два года назад, но сохранила дружбу. В личном блоге 34-летняя Галич написала, что идет на хоккей «со своими мальчиками», а потом выложила фото.

«Вот это разрыв. Познакомила свое волшебное прошлое и прекрасное настоящее», — прокомментировала снимок блогер.

Правда, позднее выяснилось, что под «своими мальчиками» Галич имела в виду не только бойфрендов, но и отца с сыном, которые тоже составили ей компанию на матче. Их фото блогер также опубликовала в соцсети.

1111Ида Галич поделилась фото со своими спутниками. Instagram* / galichida

Поклонники и светские СМИ неоднозначно отреагировали на решение Галич провести досуг в компании бывшего и нынешнего парней одновременно. Многим такие «высокие отношения» показались странными, а некоторые не упустили возможность опубликовать «сенсационную» новость о том, что популярная блогер крутит роман сразу с двумя мужчинами.

Галич решила не молчать и разом ответить всем сплетникам и хейтерам. В своем Telegram-канале она собрала критические публикации и написала общий ответ на них.

«Я клянусь, не вижу ничего дурного в том, чтобы по-человечески общаться с людьми, которыми ты дорожил. Здесь важно отметить, что такое общение было бы для меня невозможным, если бы один из партнеров предал или обманул. А так весело же. Ну, посидели мы, поболтали. Вчера ни на льду, ни в нашей ложе — нигде не пахло драками. Все было на дружеской волне», — заявила Галич.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Ида Галич пожаловалась на травлю в соцсетях из-за ее внешности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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