Время «накопить ресурс»: прогноз Таро на неделю с 22 по 28 июля

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 276 0

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Фото, видео: 5-tv.ru

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 22 по 28 июля.

Основная энергия недели (Карта Таро — Рыцарь Кубков)

5-tv.ru

На неделе будет превалировать энергия романтики, любви и воодушевленности, которая идет из сердечной чакры. Двигаться нужно с открытым сердцем уверенно и ничего не бояться. Карта сулит изобилие эмоций, радости.

В таро Рыцарь — это дорога и движение. Карта говорит об эмоциональном удовлетворении. Также вероятны душевные порывы, которые можно и даже нужно использовать во благо.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Шестерка Кубков)

5-tv.ru

Карта говорит о людях из прошлого, которые могут оказывать знаки внимания. Возможно, кто-то из вашего прошлого сделает интересное предложение или одарит. Однако карта предупреждает и о некой двуличности — если не до конца уверены в человеке, стоит быть аккуратным и внимательным.

При этом карта изобильна. Высока вероятность прибыли, приходов, когда ресурсы будут пополняться.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Рыцарь Пентаклей)

5-tv.ru

Карта очень постепенная и последовательная. Но она же говорит и про движение, рыцарь — это всегда про дорогу. Здесь есть вероятность решить вопросы, связанные с деньгами, с партнерами, с друзьями. Однако процесс не будет быстрым.

Карта сулит, что сфера коммуникации будет очень постепенной, «шаг за шагом», не торопясь, взвешивать каждое решение в голове. Но исход всегда хороший, карта очень хорошая.

Совет на неделю (Карта Таро — Четверка Мечей)

5-tv.ru

Карта дает совет занять позицию наблюдателя. Она говорит о состоянии камня, то есть мы не особо активны. Эта карта ожидания инсайта, ресурса. Она довольно пассивная, говорит первыми не проявляться, ожидать, когда вам сделают какое-то предложение. Только потом нужно начинать потихонечку двигаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на июль 2024.

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