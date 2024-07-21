Самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Акмолинской области Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Уточняется, что воздушное судно загорелось во время взлета. На опубликованных на странице ведомства в соцсети фото виден искореженный остов самолета.

«Кукурузник потерпел крушение в Акмолинской области. Сегодня в десяти километрах от города Державинска при взлете произошло возгорание самолета Ан-2. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники», — говорится в публикации.

Отмечается, что погибших и раненых в результате падения Ан-2 нет, пожарные ликвидировали начавшееся возгорание.

На днях Ан-2 Минобороны Армении потерпел крушение в 20 километрах к северу от Еревана во время учебно-тренировочного полета. В результате падения военного самолета погибли два члена экипажа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть человек пострадали и были госпитализированы в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Еравнинском районе Республики Бурятия.