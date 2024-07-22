Благоприятная обстановка: как продвигаются российские войска у Стельмаховки
ВС РФ вышли на окраины Стельмаховки
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru
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Буквально каждый дом ВСУ оборудовали под огневые точки.
Тем временем в Минобороны сообщили о серьезном продвижении наших войск на купянском направлении.
На стыке ДНР, ЛНР и Харьковской области под свой контроль российские войска взяли населенные пункты Песчаное Нижнее и Розовку. Активные боевые действия идут и в районе Стельмаховки и Артемовки.
Это последние населенные пункты ЛНР на этом направлении, пока еще подконтрольные украинским боевикам. А вот за ними — граница с Харьковской областью и 15 километров голых полей, где ВСУ не за что зацепиться.
То есть, отступление может продолжаться до важнейшей дороги в Купянск! Именно там сейчас работает корреспондент «Известий» Денис Кулага увидел все своими глазами.
Ночная вылазка с пехотой группировки войск «Запад» на Купянском направлении — дорога под вражеским прицелом. До самого Купянска отсюда рукой подать. Наши войска примерно за месяц продвинулись на этом направлении почти на три километра вперед.
Это эксклюзивные кадры — корректировка огня по верхней улице поселка. Из-за господствующей высоты, каждый такой дом буквально напичкан пулеметами противника.
Работы с нашими передовыми отрядами на земле становится все меньше, это, прежде всего, обусловлено нормами безопасности. Поэтому все чаще мы наблюдаем за огневым воздействием, за штурмовыми действиями наших подразделений — вот так в режиме онлайн в командных пунктах.
Перерыв у минометчиков короткий. Едва мы добрались до расчетов — тут же пришла новая цель.
Главная угроза для пехоты ВСУ в окрестностях Стельмаховки — это наши 120-е минометы. Эффективность их выше в десятки раз, чем у тех же дронов-камикадзе, что, впрочем, мы неоднократно наблюдали на кадрах объективного контроля.
В лесополосе повержены сразу пять бойцов ВСУ — сколько из них ранено — неизвестно.
После такой огненной зачистки к бою готовится пехота — крепкое обмундирование на плечи. У штурмовиков осталось не больше часа, чтоб собраться с мыслями. Им помогают в продвижении наши танки!
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