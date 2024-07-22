Два человека погибли в квест-комнате в Махачкале во время пожара
Прокуратура РФ уже начала проверку.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Два человека погибли во время пожара в квест-комнате в Махачкале. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СУ СК России по Республике Дагестан.
У одного из погибших в результате происшествия было диагностировано 97% ожогов тела, уточняет источник 5-tv.ru.
«По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные лица», — сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, пожар произошел в результате воспламенения бензиновой жидкости во время игрового сеанса в подвальном помещении на улице Р. Гамзатова.
Признаки состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, могут усматриваться в отношении владельца развлекательного заведения Гусейна Ибрагимова, чьи действия по оказанию услуг не отвечали требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда посетители могут жаловаться на травмы, полученные во время квеста.
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