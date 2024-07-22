Трагедия в «Доме ужасов»: что известно о гибели участниц квеста в Махачкале

И кто может быть виновником такого печального исхода?

В Махачкале сейчас выясняют, как работала противопожарная система в квест-комнате. Там в огне погибли две девушки. По одной из версий, пожар начался из-за ошибок в действиях организаторов. В деталях страшного инцидента сейчас разбирается прокуратура.

Корреспонденту «Известий» Мураду Магомедову удалось выяснить, кому принадлежал злополучный квест с говорящим названием «Дом Ужасов», и что происходило в момент трагедии.

Люди приходили сюда испытать страх, пощекотать нервы, окунуться в атмосферу ужаса. Никто не предполагал, что однажды игра может превратиться в смертельно опасный квест.

В Махачкале игра-страшилка закончилась трагедией. Две девушки погибли. И эта игра стала последней, хотя подобный сценарий здесь отыгрывали не раз.

Организаторы обещали за три с половиной тысячи в час повергнуть клиентов в ужас, и у них это получалось. Гости должны были выполнять задания, искать подсказки, отгадывать загадки, находить спрятанные ключи. Одна из частей сюжета — в полной темноте клиента привязывают к стулу и угрожают бензопилой.

Именно во время такой игры в помещении начался пожар. По предварительной информации, для большего эффекта смоченную в бензине салфетку подожгли, а вот справиться с огнем не сумели.

По нашим данным, владелец дома ужасов — Гусейн Ибрагимов. Дагестанский КВНщик оформил ИП с видом деятельности — зрелищно-развлекательная сфера. Сейчас он — главный фигурант уголовного дела.

На махачкалинский «Дом ужасов» в интернете есть отзывы. Восторженные и негативные.

«Ужасный квест, пускают детей без взрослых, нет документов, одевают мешки, привязывают людей без предупреждений, актеры трогают детей, хотя было сказано, что трогать запрещено», — комментируют пользователи Сети.

Игра без правил. Сегодня эта сфера никак не регулируется законом. В индустрии ужасов работает около 30 тысяч человек. Клиентов у этих заведений — более миллиона в год.

Несчастные случаи — не редкость. В Петербурге в полутемной комнате шестилетний ребенок упал с большой высоты. Результат — компрессионный перелом позвоночника.

«Нельзя заниматься любыми видами спорта, в том числе физкультурой, в течение двух лет. Нельзя кататься на велосипеде, санках, „ватрушках“, коньках», — рассказала мама пострадавшего ребенка.

Был случай, когда в московской промзоне во время квеста для школьников у одного из актеров взорвался газовый баллон. Шесть человек тогда получили ожоги и травмы, в том числе и сами организаторы.

В марте этого года утвердили ГОСТ для проведения детских квестов. Но он — необязательный.

«Никаких четких норм, регулирующих именно квесты, нет. Есть ГОСТ по детским квестам. Но этот ГОСТ больше такого характера с общими правилами», — указывает адвокат Владимир Петропавловский.

Сейчас ни одно из надзорных ведомств не контролирует быстрорастущую и опасную сферу развлечений. Не требуется ни лицензий, ни разрешений на проведение таких квестов. Сегодняшняя трагедия в Махачкале подтверждает, что, кажется, пора уже разработать общие правила для этих игр.