Для невнимательных покупателей: российские авторынки могут заполнить «машины-утопленники»

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На авторынках РФ к осени может появиться рекордное число машин-утопленников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Речь о транспорте, пострадавшем из-за наводнений в регионах РФ.

На российских авторынках к осени может появиться рекордное число так называемых «машин-утопленников». Это все те авто, которые вы видели по телевизору и в интернете стоящими по стекла в воде в результате московских мегаливней и наводнений в других регионах.

В этом году карта таких потопов значительно больше предыдущих лет. В воде стояли регионы западной Сибири, жуткий паводок пережил Оренбург и область, уходили под воду Поволжье и Урал.

По словам экспертов, недобросовестные продавцы делают таким машинам химчистку салона или даже заново перетягивают обшивку, чтобы скрыть запах плесени. Однако самая главная опасность таится в другом — пострадавшая электроника и проводка могут стать причиной трагедии.

«Понятно, что откровенно весь грязный после подтопления автомобиль не продать вообще. И, безусловно, его готовят продать невнимательному покупателю. Перед покупкой автомобиля, конечно же, всегда нужно смотреть, из какого региона и почему автомобиль приехал, почему он оказался в этом регионе, какая у него история», — говорит председатель комитета автострахования Союза автостраховщиков Санкт-Петербурга и Северо-запада Александр Баклушин.

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