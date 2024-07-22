Долги по ЖКХ с россиян могут начать взыскивать через нотариусов

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 74 0

В Госдуме предложили взыскивать долги по ЖКХ через нотариусов

Долги по ЖКХ с россиян могут начать взыскивать через нотариусов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В комитете по строительству ГД подготовили законопроект, который поможет компаниям проводить такую процедуру.

Долги россиян в сфере ЖКХ предлагается начать взыскивать через нотариусов. Как удалось выяснить «Известиям», такой законопроект внесут в Государственную думу глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его заместители Владимир Кошелев и Светлана Разворотнева, а также другие депутаты.

В тексте документа, который оказался в распоряжении газеты, отмечается, что проблема неоплаты платежек по жилищным и коммунальным услугам всегда стояла крайне остро.

«В настоящее время их заинтересованность в своевременном поступлении платежей особенно актуальна из-за изменения системы финансирования, сопровождающегося повышением ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и снижением уровня бюджетной поддержки», — указали авторы документа.

Далее отмечается, что именно институт нотариусов обладает всеми необходимыми инструментами, которые позволят законно и оперативно взыскать с россиян коммунальные долги. Так, нотариусы обладают правом получения необходимых сведений из государственных информационных систем, в том числе из единого государственного реестра недвижимости.

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