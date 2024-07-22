Суд заочно арестовал главреда «Скат media» и координатора «Весны»*

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 38 0

Они обвиняются сразу в нескольких преступлениях.

Суд заочно арестовал главреда «Скат media» и координатора «Весны»*

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Басманный суд столицы вынес решение о заочном аресте координатора движения «Весна»* Глеба Кондратьева** и главного редактора «Скат media» Льва Гяммера**, о чем сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Они оба проходят фигурантами сразу нескольких уголовных дел, в том числе и о создании некоммерческой организации (НКО), и организации сообщества с экстремистской деятельностью, а также о распространении фейков про армию Российской Федерации.

Гяммер также занимал должность координатора штаба Алексея Навального*** в городе Краснодар. После он уехал в Польшу. В 2022 году суд признал движение «Весна» экстремистским.

Ранее Верховный суд России признал законным приговор блогеру Алексею Навальному** в виде 19 лет тюремного заключения по делу о создании экстремистского сообщества, а также принятии в нем участия и финансировании террористической деятельности.

Также Росфинмониторинг внес Юлию Навальную** — вдову блогера Алексея Навального — в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация представлена в списке ведомства.

По данным ГСУ Следственного комитета России, Навальная — фигурант уголовного дела об «участии в экстремистском сообществе». Прежде один из представителей либерального сообщества был также уличен в поддержке экстремистских действий.

Речь идет о соратнике Алексея Навального — Леониде Волкове****. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа в Российской Федерации.

* — признано иноагентом и экстремистской организацией, запрещено в РФ.

** — внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

*** — штабы признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ.

** — признан иноагентом, экстремистом и террористом в РФ.

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